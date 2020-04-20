【三餸一湯食譜】番薯薯片+菠菜番薯蓉餡餅+番薯糖水+芥菜番薯湯

番薯，雖然是便宜的街坊食材，卻總有股吸引力，跟雞蛋和薯仔一樣受大眾歡迎。番薯可以蒸、烚、煮、焗、煨、煎，甚至煲湯等各適其適。以下三餸一湯圍繞番薯做食譜，可以慢慢地逐樣試煮，番薯尚算是耐放的食材。

縱然世界煮番薯日（22/2）已過，做法百變的番薯食譜，當然在何時何地，只要喜歡便能下廚。最方便的莫過於蒸番薯，蒸番薯看來簡單，是肯學就識的事，但當中原來有小小技巧，可能被人忽略，想提升番薯的美味、粉糯又香甜，可以按此參考。

（尹嘉蔚攝）

番薯薯片

【素食食譜】番薯薯片 30分鐘自製健康薯片薯不簡單

番薯跟薯仔一樣也可做成薯片，它比薯仔還有更多的纖維、花青素或葉黃素。簡單地將番薯削薄，入爐烘焗，半小時便出爐了。

番薯薯片（馮嘉雯攝）

番薯薯片食譜

菠菜番薯蓉墨西哥餡餅

【素食食譜】菠菜番薯蓉墨西哥餡餅 30分鐘高纖低卡飽肚輕食

墨西哥餡餅（Quesadilla）由兩塊墨西哥餅（Tortilla）中間夾入各式餡料烤制而成，可葷可素，搭配他們最愛的牛油果享用。提議選擇高纖的蔬菜來加強膳食纖維，例如菠菜及蘑菇，不妨以番薯蓉代替鷹嘴豆蓉改變口味。

菠菜番薯蓉墨西哥餡餅（李思敏攝）

菠菜番薯蓉墨西哥餡餅食譜

番薯糖水

【番薯糖水食譜】老薑養生驅寒暖身 簡易秋冬中式糖水

精雕細琢的甜品，也許不及一碗家常甜湯。香甜的番薯，暖胃的薑湯，撩撥糖水時泛起陣陣暖意，雖簡單卻妙不可言。

番薯糖水（馮嘉雯攝）

番薯糖水食譜

芥菜番薯湯

【健康湯水食譜】芥菜番薯湯不宜加薑 潤腸化寒痰非治感冒！

番薯也可煲湯，家常湯水有芥菜煲番薯湯，多用橙黃色肉的番薯。中醫師指出芥菜屬性溫熱，容易令人上火，所以此湯不宜加薑。喜歡味濃的，可加鹹蛋提味，但要減少用鹽的分量。番薯有補中和血、益氣生津、寬腸胃及通便秘的功效。湯水整體的功效可宣利肺氣、化寒痰、止咳及通便秘。

芥菜番薯湯（尹嘉蔚攝）

芥菜番薯湯食譜

健康小貼士︰

番薯富含膳食纖維、維他命A、C、泛酸、B6及礦物質，可以促進腸胃蠕動，黃薯β-胡蘿蔔素較高，保護眼睛健康；紫薯含花青素，可抗衰老及保護心臟。《本草求原》有記載：「番薯涼血活血，寬腸胃，通便秘，去宿瘀臟毒，舒筋絡。」

至於揀番薯，據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，靠目測便知哪些番薯更好味、更甜及更綿，留心一個主要重點便能分辨。按下圖有美味番薯鑒別法，下次買番薯時不妨多留意一下︰

+ 8 + 7 + 6

此外，據健康醫療網，食用番薯有三個關鍵方法，可保留番薯更多營養及達到控制餐後血糖飆升，請按入下圖詳解︰