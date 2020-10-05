三餸一湯｜奶油津白+冬菇栗子飯+沙沙合桃糊+安神姬松茸蟲草花湯

深秋冷鋒將至，涼意日深，不少人易有手腳冰涼的問題，還容易患上感冒。按中醫的說法手腳冰涼可能由於氣血不足所致，在深秋及冬天時分，人體陽氣較弱，腎為先天之本，腎的機能強健，可調節身體適應天冷的變化。

飲食上要注意「養腎防寒」，腎好、腎氣足，便不易畏寒及怠倦， 進食具補腎、益腎的食物，如合桃、栗子、桂圓（圓肉、龍眼乾）及黑色食物等。以下三餸一湯，均是簡單的食譜，有助補益肝腎及祛寒。

奶油津白

奶油津白。

簡易 奶油津白 20分鐘煮出健康版上海名菜

奶油津白是上海菜館的名菜，香濃的奶油被津白吸收，趁熱吃的時候十分滋味。除了用忌廉來做奶油，也可用牛奶代替，減少脂肪之餘，也沒有忌廉般膩滯。津白跟旺菜或娃娃菜等相似，它們同屬「大白菜」科，較長身的津白（紹菜、黃芽白）在冬天當造，今次食譜用的是大娃娃菜。

奶油津白食譜

冬菇栗子炊飯

冬菇栗子炊飯

冬菇栗子飯 飽肚又簡單 米飯粒粒分明4大貼士

栗子是秋冬季的當造食材，烹調時利用已去殼的栗子最為方便。配上冬菇、珍珠米及簡單調味來煮飯（日本名為炊飯），便成了日式家常料理。家中沒有電飯煲的話，不妨用單柄煲做飯，過程十分簡單。

冬菇栗子飯食譜

沙沙合桃糊

沙沙合桃糊

沙沙合桃糊 潤腸抗老 簡單自製滋潤甜品

沙沙合桃糊食譜

姬松茸蟲草花栗子湯

姬松茸蟲草花栗子湯

「姬松茸蟲草花栗子湯」是素湯，有助養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜湯香。姬松茸有助健腦益腎，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。蟲草花能益肝腎，建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。