【三餸一湯】麻醬椰菜卷+豉汁南瓜+奶油津白+補肺紓緩鼻敏感湯水

新冠肺炎疫情持續，「抗疫疲勞」已是大眾的事，誠如周潤發（發哥）在行山後受訪時表達，經常困在家中足不出戶，容易惹起情緒上問題。有報導亦提及過，家庭成員及同居情侶因多了相處卻多了磨擦及爭執。然而，新冠病毒頑強「抗跌」能力高，當社交距離稍為縮短及放鬆，病毒又伺機活躍。在仍需努力抗疫的日子，大眾依舊會或已習慣買定耐放的食材及冷凍食品來貯糧。

耐放的食材，假如適當地保存，可擺上2星期左右，椰菜、南瓜、娃娃菜及紅蘿蔔等十分「襟擺」。

按圖可參考椰菜、南瓜、娃娃菜及紅蘿蔔的正確保存方法︰

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耐放的食材既然擺久了，或者少了動力烹煮，總覺得擺多一會作後備糧食較好；數量買多了，又未知可如何消耗它們，可做甚麼菜式。但即使再耐放的食材，還是盡快食用較好，以免營養漸漸流失及不新鮮。

以下提供一些建議給參考，椰菜不炒着吃，做涼菜小卷；南瓜跟豉汁蒸粉皮作主菜；娃娃菜做經典的上海名菜；紅蘿蔔配蟲草花及粟米煲湯，適合轉季天氣，潤肺止咳，紓緩鼻敏感。

剪接：潘諾兒

麻醬椰菜卷

麻醬椰菜卷︰簡易的涼菜，清爽新鮮，單純享受蔬菜的甜味，掃空心煩。

椰菜卷是素菜中的常見菜餚，不止用椰菜，也可以用娃娃菜及旺菜等。剝完整的椰菜葉片，先打側椰菜，用乾淨的布墊於下面，一邊轉動椰菜，一邊用小刀將椰菜芯挖掉。然後，用筷子插在椰菜中央，放入熱水鍋內，或左或右旋轉椰菜，葉片將軟化並鬆馳，便可輕鬆取得完整葉片。

麻醬椰菜卷

想保留椰菜翠綠，建議不要用高溫、長時間、缺乏空氣下烹調椰菜，改用沸水汆燙，打開鍋蓋煮1分至分半鐘至椰菜葉軟身，隨即撈起，瀝乾水分，將較硬的部分以刀拍鬆，方便捲餡。

麻醬椰菜卷食譜

豉汁南瓜蒸粉皮

豉汁南瓜蒸粉皮︰簡易住家菜，媲美排骨陳村粉惹味！

本來平凡不過的菜式，當加了豆豉後，瞬間提升味道層次。豆豉鯪魚炒油麥菜、豉汁蒸排骨、豉汁蒸魚，還有豉汁蒸南瓜，茹素可配搭粉皮代替排骨，粉皮細滑、南瓜軟糯，兩者盡吸豉汁的精華。

豉汁南瓜蒸粉皮。

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

奶油津白

奶油津白︰健康簡易小菜，20分鐘已做好的上海名菜。

上海菜館必點的菜式，香濃的醬汁全被津白吸收，以牛奶代忌廉來做，滋味不減，更是不膩不滯。津白跟旺菜或娃娃菜等相似，實際上它們全屬「大白菜」科，較長身的津白冬天當造，別名為紹菜及黃芽白，食譜所用的是大娃娃菜。

奶油津白。

奶油津白食譜

蟲草花粟米紅蘿蔔湯

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯︰補肺益腎，潤肺止咳，紓緩鼻敏感。

轉季易引起季節性的咳嗽或鼻敏感發作，氣管差狂咳，不停流鼻水。有過敏體質的朋友大呻辛苦！用平民價錢買滋補食材抗敏感其實不難，蟲草花便是其中之一。它非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的「菇」，在街市、超市及中藥材行也能找到。建議蟲草花不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯。

註冊中醫師楊恩劍寧表示此湯可補肺益腎，潤肺止咳，對於季節性的咳嗽、鼻敏感及過敏體質的人士都適合服用。體質虛寒、容易腹瀉、腎病及糖尿病患者慎服，一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯食譜

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