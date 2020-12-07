【冬至三餸一湯】素生炒骨+賽磅蟹+芝麻湯圓+姬松茸蟲草花栗子湯

冬至將到，正煩惱冬至過節菜要煮甚麼嗎？《阿爺廚房》已播映「冬至煮乜好」示範及介紹。至於，簡單的過節素菜，不妨參考以下兩餸、一甜品、一湯的推介︰素生炒骨、賽磅蟹、芝麻湯圓及姬松茸蟲草花栗子湯，不但美味，而且夠體面，堪比大酒樓風範。
素生炒骨
甜酸汁配素生炒骨，色澤濃艷，美味倍升。（尹嘉蔚攝）
素生炒骨見心思，用植物食材扮「骨」再配「肉」，要夾起來似「排骨」，可善用「油炸鬼」來扮肉，中間穿條「骨」，用淮山、芋頭、薯仔、蓮藕或牛蒡也適合，炸過夠脆，吃來爽口，皮脆肉滑，連骨通吃，啖啖滿足。
素生炒骨食譜
健康小貼士︰
淮山富含蛋白質胺基酸、黏質多糖及水解胺基酸，助促進人體正常生長及修復等保健功能，為素食者攝取植物性蛋白質的選擇。纖維質豐富，可促進腸胃蠕動，另外水溶性纖維甘露糖（mannose），食用後有飽足感。油炸鬼熱量高，不宜吃過量，油炸鬼一對（約100克）有460千卡。此食譜用一條（約50克）製作。
賽磅蟹
蛋白、蛋黃分開炒，模擬蟹肉、蟹膏的神髓，伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及，卻勝蟹味，口感嫩滑。（張善滿攝）
這道「假冒」的蟹，熱騰騰冒白煙，水嫩嫩蛋白香滿滿，慈禧吃罷後卻非常喜愛。「賽」在北京話中有媲美之意，賽螃蟹即媲美螃蟹。輾轉流傳間，賽螃蟹衍生了五花八門的做法，有些人喜用蛋黃及紅蘿蔔與蛋黃一起炒，更有蟹黃的鹹香與形態神髓，更將辟腥的鎮江醋應用在賽螃蟹上。
健康小貼士：
雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。
【同場加映】炒蛋比荷包蛋肥？營養師建議2種煮法最啱做早餐
按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰
芝麻湯圓
流心餡簡單製，芝麻餡心用室溫牛油搓成，牛油令芝麻更滑更香、更流心及閃亮。用牛油比植物油好，比豬油方便買到。記得搓好的餡心先放入雪櫃冷凍才使用。（高啓光攝）
用糯米粉加上和暖的水搓湯圓皮有2大秘訣，秘訣（一）用暖水搓粉；秘訣（二）用生熟粉糰搓成的湯圓皮拉展力更強更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。此製法除了可應用在湯圓外，也可製成茶果、糖不甩及煎餅等糯米食品。不過，當糯米皮涼了、凍了會變硬，只要翻熱食用，糯米皮會再度變煙韌軟腍。
芝麻湯圓食譜
健康小貼士：
營養師指出市售的黑芝麻流心湯圓，每粒20克已有70千卡、1/2茶匙油及1/4茶匙糖，約跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。3.3粒黑芝麻湯圓已等於1碗白飯，宜非常小心食用。
【同場加映】心理測驗︳你吸引人的魅力是...... 揀你最喜歡的湯圓餡就知
你最喜歡吃哪款味道的湯圓？
A.黑芝麻
B.花生
C.紅豆
D.紫薯
你吸引人的魅力是...... 揀你最喜歡的湯圓餡就知
姬松茸蟲草花栗子湯
姬松茸蟲草花栗子湯，湯色呈現橙黃，味道甘甜清香。（尹嘉蔚攝）
「姬松茸蟲草花栗子湯」也是素湯，註冊中醫師潘仲恆指此湯可以養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜、湯香、質滑。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。
姬松茸蟲草花栗子湯食譜
註冊中醫師潘仲恆對「姬松茸蟲草花栗子湯」的食用建議︰
姬松茸蟲草花栗子湯有助補益肝腎，養心安神。
一家大小可喝，但痛風人士不宜飲用。
每周可飲1-2湯碗（1-2次）。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
按圖了解食材的療效︰