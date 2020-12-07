【冬至三餸一湯】素生炒骨+賽磅蟹+芝麻湯圓+姬松茸蟲草花栗子湯

冬至將到，正煩惱冬至過節菜要煮甚麼嗎？《阿爺廚房》已播映「冬至煮乜好」示範及介紹。至於，簡單的過節素菜，不妨參考以下兩餸、一甜品、一湯的推介︰素生炒骨、賽磅蟹、芝麻湯圓及姬松茸蟲草花栗子湯，不但美味，而且夠體面，堪比大酒樓風範。

素生炒骨

素生炒骨食譜 油炸鬼仿「肉」淮山扮「骨」超逼真！

甜酸汁配素生炒骨，色澤濃艷，美味倍升。（尹嘉蔚攝）

素生炒骨見心思，用植物食材扮「骨」再配「肉」，要夾起來似「排骨」，可善用「油炸鬼」來扮肉，中間穿條「骨」，用淮山、芋頭、薯仔、蓮藕或牛蒡也適合，炸過夠脆，吃來爽口，皮脆肉滑，連骨通吃，啖啖滿足。

素生炒骨食譜

健康小貼士︰

淮山富含蛋白質胺基酸、黏質多糖及水解胺基酸，助促進人體正常生長及修復等保健功能，為素食者攝取植物性蛋白質的選擇。纖維質豐富，可促進腸胃蠕動，另外水溶性纖維甘露糖（mannose），食用後有飽足感。油炸鬼熱量高，不宜吃過量，油炸鬼一對（約100克）有460千卡。此食譜用一條（約50克）製作。

賽磅蟹

雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

蛋白、蛋黃分開炒，模擬蟹肉、蟹膏的神髓，伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及，卻勝蟹味，口感嫩滑。（張善滿攝）

這道「假冒」的蟹，熱騰騰冒白煙，水嫩嫩蛋白香滿滿，慈禧吃罷後卻非常喜愛。「賽」在北京話中有媲美之意，賽螃蟹即媲美螃蟹。輾轉流傳間，賽螃蟹衍生了五花八門的做法，有些人喜用蛋黃及紅蘿蔔與蛋黃一起炒，更有蟹黃的鹹香與形態神髓，更將辟腥的鎮江醋應用在賽螃蟹上。

健康小貼士：

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。

【同場加映】炒蛋比荷包蛋肥？營養師建議2種煮法最啱做早餐

按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰

+ 10 + 10 + 10

芝麻湯圓

湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

流心餡簡單製，芝麻餡心用室溫牛油搓成，牛油令芝麻更滑更香、更流心及閃亮。用牛油比植物油好，比豬油方便買到。記得搓好的餡心先放入雪櫃冷凍才使用。（高啓光攝）

用糯米粉加上和暖的水搓湯圓皮有2大秘訣，秘訣（一）用暖水搓粉；秘訣（二）用生熟粉糰搓成的湯圓皮拉展力更強更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。此製法除了可應用在湯圓外，也可製成茶果、糖不甩及煎餅等糯米食品。不過，當糯米皮涼了、凍了會變硬，只要翻熱食用，糯米皮會再度變煙韌軟腍。

芝麻湯圓食譜

健康小貼士：

營養師指出市售的黑芝麻流心湯圓，每粒20克已有70千卡、1/2茶匙油及1/4茶匙糖，約跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。3.3粒黑芝麻湯圓已等於1碗白飯，宜非常小心食用。

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A.黑芝麻 B.花生 C.紅豆 D.紫薯

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姬松茸蟲草花栗子湯

姬松茸蟲草花栗子湯 養心安神補肝腎蟲草花點整

姬松茸蟲草花栗子湯，湯色呈現橙黃，味道甘甜清香。（尹嘉蔚攝）

「姬松茸蟲草花栗子湯」也是素湯，註冊中醫師潘仲恆指此湯可以養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜、湯香、質滑。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「姬松茸蟲草花栗子湯」的食用建議︰

姬松茸蟲草花栗子湯有助補益肝腎，養心安神。 一家大小可喝，但痛風人士不宜飲用。 每周可飲1-2湯碗（1-2次）。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

按圖了解食材的療效︰