限聚令｜第四波疫情再禁晚市堂食 打工仔抗疫帶飯神器5分鐘有得食

第四波疫情嚴峻，多日錄得過百宗確診個案，政府重施辣招禁餐廳晚市堂食，其實想健康又安心，打工仔最好還是自己帶飯，減低食物被污染的危機！ 有些人對微波翻熱有健康隱憂，或者不想跟同事「爭微波爐」，令電熱飯盒再度掀起熱潮，功能還愈出愈實用，被封為「帶飯神器」！

告別電飯煲！輕身電熱飯盒深得OL喜愛

在公司用蒸氣翻熱食物不是新鮮事，早幾年已出現迷你電飯煲，成為微波爐的另一選擇。這種產品雖聲稱可攜帶如飯盒使用，但體積和重量卻不少，很多OL都不願天天將1-2kg的電飯煲捧來捧去。

初代的蒸煮飯盒猶如迷你電飯煲，攜帶時非常不方便。（Carousell）

幸好現時出現真正便攜的電熱飯盒，只比一般飯盒略大，但已具備電動加熱、甚至即煮即食功能，不怕蔬菜隔夜翻熱後流失營養，變色和變味，其實蒸煮飯盒與電鍋的烹調效果相似，馬上看看台灣廚藝blogger選擇食材的小貼士和蒸煮秘訣吧。

打工仔蒸煮飯盒提案

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市面上有很多電熱飯盒，功能和大小都不盡相同，當中Life Element免加水電熱飯盒性價比極高，因為它體積迷你，卻有1,000ml大容量和300W功率，不但5分鐘便超高速加熱食物，更具少有的即煮功能，大家可直接在飯盒內蒸煮或煎炒，享受新鮮菜式，甚至「生米煮成熟飯」，可算是迷你版電熱鍋，一人自住，放在家裡看門口也是不錯的選擇。

Life Element 生活元素免加水電熱飯盒 F58 （冬日特別版）

Life Element免加水電熱飯盒兼具免水加熱和即煮即食功能，比起市場相同功能產品價錢平足一半。（44LifeStyle）

大部分電熱飯盒只有亮燈提示，Life Element免加水電熱飯盒則有高清顯示屏，烹煮時間和模式一目了然；加上智能預約功能，方便忙碌的打工仔，不會因為工作而忘記吃飯！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/20）

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