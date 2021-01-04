冬天食譜︱暖笠笠麻辣雞煲 滋潤養顏魚肚燜雞 教你自煮5款好菜式

受到第四波肺炎疫情影響，加上近日天氣轉冷，相信大家都想安在家中，就能享受一頓豐富的晚飯。以下推介給大家的暖笠笠冬日食譜，包括麻辣雞煲、日式蠔釜飯、薑蔥魚腩煲、鹹魚雞粒豆腐煲和滋潤養顏的魚肚冬菇燜雞，相信必定啱晒一家大細口胃！

1. 5分鐘惹味菜式：麻辣雞煲食譜

雞煲做法簡單，精髓在於辛香料，薑、蒜和紫洋蔥缺一不可，而最重要的是乾花椒。乾花椒麻香撲鼻，配搭醬汁滋味極了，嗜麻的人可以下得重手一點。記者認為連骨的雞件吃起來更滋味，如果喜歡啖啖肉，則可用雞腿肉代替，由於無骨雞肉較容易熟，烹煮的時間便可縮短一點，以免肉質過老，變得粗糙。

2. 和風煲仔飯：日式蠔釜飯食譜

煲仔飯是港人秋冬必食之選，在街邊吃更別有一番滋味。別以為煲仔飯只是香港獨有美食，日本同樣也有「煲仔飯」只不過日語名為「釜飯」。用上當造的蠔作為釜飯食材，再以煮蠔的高湯來煮飯，成為鮮甜的日式蠔釜飯！

3. 港式煲仔菜：薑蔥魚腩煲食譜

這款煲仔菜是在大排擋必點菜式之一 － 薑蔥魚腩煲！啖啖魚肉加上魚腩的油脂、爆香過的乾蔥及薑，真的可以吃不停口。不過對於入廚新手有否想過當中的鯇魚魚腩可以用脆肉鯇代替？

4. 鹹香好下飯：鹹魚雞粒豆腐煲食譜

鹹魚雞粒炒飯曾經在討論區上以2869票羸了炒飯的「頂上對決」，證明不少港人都愛這個組合。事實上除了炒飯外，鹹魚雞粒也可以成為開胃煲仔菜。加埋豆腐吸入醬汁精華，便成為開胃好下飯的鹹魚雞粒豆腐煲！

5. 冬天滋潤養顏小菜：魚肚冬菇燜雞食譜

棉花雞，茶樓點心經典，即魚肚蒸雞，還有冬菇配襯。每次望着碟上那一兩塊「棉花」都不敢下筷，禮讓下來，吸滿醬汁的冬菇其實也不錯。自家製，一大碟，人人有份，想它更入味，想魚肚更軟腍，加點冬菇水齊齊燜，同樣快捷方便，膠質都溶化出來，滋潤養顏，女人至愛！

冬日煮食好幫手Thomson多用途壓鑄鋁鍋

冬天想暖笠笠，當然最好就是在家自煮慢慢享受。Thomson多用途壓鑄鋁鍋是密封槽設計，保證食材原汁原味，鍋蓋內側120顆凝水凸點不僅可以快速高效的煎烤，又能夠讓火候恰到好處，食物不粘塗層，耐高溫，耐磨損。

Thomson TM-MCM002 多用途壓鑄鋁鍋 $499

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/04）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！