【氣炸鍋食譜】威靈頓牛柳配自製蜜糖芥末汁　如何掌握牛柳5成熟

聖誕節將至，受新冠肺炎影響今年或者未能上街慶祝，不過也不能不吃一頓聖誕大餐！以下介紹的威靈頓牛柳非常簡單，配上健康版的蜜糖芥末汁，新手都搞得掂，上菜必定令人刮目相看！

牛柳5成熟或7成熟？

威靈頓牛柳（Beef Wellington）是地獄廚神Gordon Ramsay的招牌菜式，的確製作功序繁複，又考技巧。若然想震驚親友一次，可選用急凍威靈頓牛柳是一個不錯的選擇。雖說急凍威靈頓牛柳只需加熱一下便可上菜，但控制火候是成敗的關鍵，稍一不慎牛柳會過熟或者完全不熟。即使用人氣爆燈的氣炸鍋也沒問題，想要5成熟的話，可用200°C氣炸約28分鐘，中段時間可轉190°C直至時間完成（焗爐約210°C）若要7成熟的話，可以用200°C氣炸約32分鐘左右。

威靈頓牛柳配蜜糖芥末汁食譜

另外，健康版的蜜糖芥末汁是用原味乳酪取締傳統的蛋黃醬，味道清爽之餘卡路里也較低，跟傳統的沒有太大分別。當然想原汁原味又不怕肥，可以把乳酪換回蛋黃醬，味道自然沒那麼酸較香甜。

威靈頓牛柳配蜜糖芥末汁食譜

健康小貼士：

牛肉蛋白質極為豐富，其胺基酸亦有助大病初癒或手術後的病人修復身體機能，配合補血的鐵質，既可補中益氣，亦能改善貧血。此外，牛肉中的肉鹼可幫身體代謝脂肪，提升肌肉率。

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攝錄：陳嘉杰

剪接：莊堅毅

食材提供：Deluxe