【素食譜】賀年菜黃金素魚柳皮脆肉嫩　鮮製粟米忌廉汁簡單健康

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-02 11:23

新年或不是新年，平日裡也很受歡迎的一道菜──黃金粟米斑塊。外脆內軟，皮脆肉嫩的炸斑塊，配香甜粟米汁，送飯或不送飯都好，都是人間美味。素食版本可用素魚柳代之，既不失滋味及口感，賣相亦十分討好。

黃金素魚柳作為新年的賀年菜簡單亦得體。

素魚柳以蔬菜為主的香料和酵母提取物來調味，入口鬆軟香脆，口感與鮮魚相似。將急凍素魚塊略微解凍，能掰開不黏連已可，不用等到全面解凍！將素魚柳放在氣炸鍋內，用180°C氣炸約10分鐘，可不用翻面再氣炸，或用焗爐200°C上下火烤10-12分鐘，至金黃酥脆、內外全熱即可，非常簡易。

素魚柳以蔬菜為主的香料和酵母提取物來調味，入口鬆軟香脆，口感與鮮魚相似。

喜愛快捷方便的人或會選用罐頭粟米忌廉汁，不過現成的粟米忌廉汁，鈉含量頗高，粟米的味道亦沒有粟米粒突出。自製粟米忌廉汁其實好簡單，如果有攪拌機就更為簡單。將粟米粒、奶（牛奶或植物奶）攪勻，倒入鍋加熱煮沸，加糖、鮮菇粉調味，加粟粉水埋芡，多加幾匙粟米粒，比罐頭現成的更健康美味。

黃金素魚柳，外脆內軟，皮脆肉嫩。

黃金素魚柳食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：黃卓敏

健康小貼士︰

素魚柳，每食用分量含0毫克膽固醇及0克反式脂肪，是蛋白質來源食物。粟米含有豐富的葉黃素及玉米黃素，保護眼睛健康，而且含有豐富纖維可防止便秘。

素魚柳，每食用分量含0毫克膽固醇及0克反式脂肪，是蛋白質來源食物。

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