【素食譜】燜素鮑魚全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑　味鮮肉嫩宴客必備

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-19 12:11

燜素鮑魚，其實是燜冬菇，「一到新年食冬菇」，是新年飯中的傳統，或者是個別家庭的傳統。燜冬菇是一道非常美味的菜餚，基本上做法不難，最重要是燜冬菇的汁要好味，多數會用上蠔油汁來燜，素食者可用素蠔油代替。因為燜冬菇看來平凡，若是拿出來宴客好像未夠分量，若然改個好名「燜素鮑魚」，是否升格十倍矜貴了不少？

要冬菇變鮮鮑，全靠一支牙籤及幾下十字刀成全。建議大家用乾冬菇，因為冬菇的香味更濃郁，先沖淨乾冬菇， 用清水浸泡一晚，待完全發起脹身，剪走菇蒂，鎅十字刀，反起冬菇穿牙籤定型，形狀如鮑魚。將冬菇放入滾水中汆水1分鐘，取出備用，先汆水目的為去掉不良的氣味。

然後，燒熱油鑊，加入薑蓉，用中火炒香，放入冬菇炒勻，倒進素蠔油汁料，冚蓋用中細火燜約10分鐘，見汁收半乾，盛起上碟。濃濃的「鮑」菇味鮮肉嫩，大方得體，宴客必備。

燜素鮑魚食譜

健康小貼士︰

乾冬菇有獨特的香氣，是低熱量、高膳食纖維及高蛋白的食材，含有維他命A、B雜、C及礦物質等。曬過的乾冬菇更有助補充維他命D，另外表層的冬菇多醣體可增強免疫力，所以乾冬菇比鮮冬菇的營養略勝一籌。 乾冬菇用水泡發後，可保留冬菇水，因為乾香菇的水溶性營養，如維他命B及多醣會溶進水裡，而且浸冬菇的水有鮮甜味，可以用來調味。

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