【氣炸鍋食譜】20道氣炸鍋素食譜　主菜小食甜品麵包蛋糕輕鬆做到

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-29 13:32

氣炸鍋是人氣廚電，家中有部氣炸鍋的話，到新年過節更應物盡其用，大顯身手。坊間的食譜群組很多時候都分享自家的氣炸菜式︰氣炸燒肉、氣炸牛柳、氣炸豬扒、氣炸三文魚……數來算去似乎遺留了氣炸鍋素食譜。

素食主菜方面，實在要推介大家試做氣炸腐皮卷，因為腐皮本身帶油脂，因此氣炸起來特別易脆、易上色，效果到位。小食方面，氣炸杏仁酥、氣炸素胡椒餅也值得一試。至於西點，最令人垂涎的非氣炸楓糖鬆餅莫屬，雖是純素鬆餅，不含蛋、奶，但味道讓人喜出望外。至於，屬蛋奶素的甜品或小食、五辛素（含蔥、蒜）的小食或主菜，也在以下食譜中展示，給大眾更多選擇。

純素食譜（不含蛋、奶）

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