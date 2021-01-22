新年糕點小食合集｜花生糖脆麻花20道食譜　薑汁黑糖年糕驅寒暖胃

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-22 12:24

「金牛」將至，農曆新年期間吃得最多的是賀年糕點及小食，想大顯身手，自己炮製新年蘿蔔糕、芋頭糕、年糕、紅棗糕、馬蹄糕，或者脆麻花、花生糖、糖蓮藕 ，以下的食譜必要收藏。

新年最傳統的糕點必數年糕，椰汁年糕、黑糖年糕、薑汁年糕…單是年糕已有繁多款式，電視台深夜重播《溏心風暴之家好月圓》，以傳統大餅家作故事背景，除了月餅，賀年糕點及小食也是老字號餅家的熱賣貨品，「亞嫲年糕、薑汁黑糖年糕、鮮淮山雜菌素糕」，資深師傅的用心巧作，將過節的暖意直達各人心扉。

奇華餅家「薑汁黑糖年糕」（$102/635克)）秉承「亞嫲年糕系列」的祖傳秘方，薑汁驅寒暖胃，黑糖味甘香醇厚，具補中益氣、健脾暖胃的功效。（尹嘉蔚攝）

賀年糕點食譜

自己製作糕點可能不比大師傅們的功夫，但用心的作品也期盼將過新年的喜慶及祝福傳揚。以下手製的賀年糕點，哪款是你最為喜愛？

千層紅棗糕︰棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

紅棗糕食譜

電飯煲蘿蔔糕︰ 一煲過免睇火去澀味要放什麼？

電飯煲蘿蔔糕食譜

為素食者特設 鮮淮山雜菌素糕

傳統蘿蔔糕以臘腸及臘肉為主要材料，現今市場有針對素食者而設的「素糕」，例如「鮮淮山雜菌素糕」，粒粒鮮淮山、南瓜、羊肚菌，質感結實，味道可口，香氣馥郁。

奇華餅家「鮮淮山雜菌素糕」（$112/530克），照顧素食者的需要，素糕採用素蠔油提 鮮。夾雜鮮淮山、南瓜及羊肚菌，散發啖啖清昋。（尹嘉蔚攝）

芋頭糕︰簡易版足料無添加 瑤柱臘味飄香

芋頭糕食譜

馬蹄糕︰粒粒馬蹄 糖水撞粉漿熱度要拿捏好

馬蹄糕食譜

紅豆糕︰簡易賀年糕點 粒粒紅豆香甜軟糯款客最啱！

紅豆糕食譜

電飯煲南瓜糕︰金黃喜慶 免睇火不黐底一煲過超方便！

電飯煲南瓜糕食譜

年糕︰不黐𣲷𣲷不軟扒扒 簡單免搓有嚼勁全靠一個動作！

椰汁年糕食譜

年糕各配方在口感上的分別：

全糯米粉：口感軟熟，黏性最強。 糯米加沾米粉：口感軟熟較滑，比全糯米粉製作的較挺身。 糯米加澄麵：口感軟滑帶爽，挺身好煎。 糯米加木薯粉：口感彈牙，挺身好煎。 手搓年糕法：口感煙靱，挺身好煎。

製好的椰汁年糕，切片再以蛋液煎香，味道一流！（馮嘉雯攝）

發糕︰必發必成功 香甜飽滿極好意頭！

發糕食譜

紅棗糕

紅棗糕。（尹嘉蔚攝）

材料︰

紅棗約75克（約30粒已去核）

水250毫升

黑糖1湯匙

黃糖1湯匙

木薯粉75克

糯米粉30克

油2茶匙

做法︰

1.大火煮滾水，加紅棗、黑糖及黃糖，轉細火煮5分鐘，熄火焗5分鐘。

2.紅棗連水倒入攪拌機，高速攪拌5分鐘。

3.將棗蓉倒在隔篩內，隔走棗皮及雜質。

4.將木薯粉、糯米粉拌勻，一併倒入棗蓉拌至順滑。

5.加入油拌勻，將糕漿倒入矽膠模，低處倒入避免氣泡。

6.冷水開始大火蒸20分鐘，熄火，待完全涼透後取出完成。

賀年小食糖果，薑味花生軟糖 、南棗合桃糕、黑糖杏仁脆糖、芝麻花生軟糖和什錦蛋卷等也是新年的主角，也可餽贈、招呼客人或自用，這些傳統食物也盛載着濃情蜜意。

賀年熊貓糖盒禮盒(一盒四罐，$160/盒，$40/罐)，包括薑味花生軟糖 、南棗合桃糕、黑糖杏仁脆糖及芝麻花生軟糖。（尹嘉蔚攝）

賀年小食食譜

親手調製賀年糖果及小食，與至親分享親手製作的美味，11款簡單食譜與眾同樂。

花生糖︰香脆賀年小食30分鐘食得 減糖配方健康又不減風味

花生糖食譜

番薯煎餅︰外型似金磚香甜軟糯 簡單健康新年小食

番薯煎餅食譜

脆麻花︰賀年小食油器 一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

脆麻花食譜

素春卷︰脆卜卜金條惹人垂涎 餡料豐富鮮香常滿！

素春卷食譜

春卷的起源用意祈求身體健康，餡料多變。（李賢華攝）

炸牛耳︰如薯片酥香脆卜卜 做法似曲奇簡單意頭好！

炸牛耳食譜

氣炸鍋芝士金元寶︰免油拉絲外脆內軟。

氣炸鍋芝士金元寶食譜

炸素魚皮︰金光閃閃鮮香脆 3材料扮魚皮簡單新年小食

炸素魚皮食譜

花生酥︰鬆化香甜吃不停口 花生醬與曲奇完美結合

花生酥食譜

合桃酥︰免蛋奶黑糖風味佳 30分鐘健康小食

合桃酥食譜

年糕春卷︰炸出半溶拉絲脆卜卜

拉絲年糕春卷食譜

蜜糖蓮藕︰串串蓮藕 配焦糖成風味小食