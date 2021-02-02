立春｜春季護肝食清啲　中醫推薦薑陳皮8種疏肝食物升陽氣附湯水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-02 19:56

天氣總是乍暖還寒，但比起12月時，確實已回暖不少，大概是因為春天即將來臨吧。後日便是立春，立春是二十四節氣中的第一個節氣，標誌著春天的開始。與之前的寒多相比，飲食養生習慣當然都要隨之改變，註冊中醫師邱穎琳就推薦了8種立春前後適宜的食品。

立春在每年2月3至5日之間，今年的立春則在2月4日，古人形容立春有「三候」，即「一候東風解凍，二候蜇蟲始振，三候魚陟負冰。」意思是立春後首五日東方送暖、大地開始解凍；其後五日，本應在冬天時蟄居於洞裡的昆蟲，逐漸甦醒過來；再五日後，河裡的冰開始融化，魚兒也逐漸上水，在未完全融化的冰塊間游來游去，像背負著碎冰一樣。香港的天氣當然不一樣，至少我們不曾見過這裡結冰，但無可否認天氣的確會隨春天到來而變得暖和。

立春後的飲食宜忌跟之前有何分別？註冊中醫師邱穎琳指，要先了解春天所對應的臟腑，再進食適宜的食物。秋天要潤肺、冬天要補腎，原來春天則要疏「肝」。

春天對應的臟腑是肝。人體的陽氣經過冬藏階段，正要從立春起開始升發陽氣，疏泄肝臟，不妨多吃綠色的食物。此外，飲食應逐漸變得清淡，不宜再多吃冬季的滋膩食物。 邱醫師

綠色食物包括西蘭花、韮菜等，所以讀者可多食蔬菜。而從乾燥的冬天轉季到濕漉漉的春天，飲食上除了升發陽氣之餘，亦要兼吃去濕食物。醫師亦提到：「冬天轉到春天，最大的分別是由濃味、大補，變成清淡和小補的食物。」

請按下圖睇中醫師推薦的8種立春適宜食物：

+ 3 + 3 + 3

邱醫師叮囑，春天要盡量避開濃味、肥膩以及難消化的食物。除食物之外，她亦推介大家自製茶飲，可達溫中理氣、健脾袪濕之效。

請按下圖睇邱醫師推薦的立春湯水茶飲：

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