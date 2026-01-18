芋頭炆排骨食譜｜簡易小菜做法零失敗、2招令芋頭汁更香滑

芋頭燜排骨食譜，是一道很有冬天氣息的菜式，天氣涼的時候總想吃些暖笠笠的燜餸，其中一款心水就是它，飽肚的芋頭炆得又腍又綿，椰香汁離遠都聞到，實在很好佐飯！

切芋頭手會痕癢原因?

芋頭食品一向有它的捧場客，芋泥酥、芋頭鮮奶、芋泥吐司等，台灣甚至有些專賣芋頭蛋糕的店，但相比於甜品，個人還是偏愛鹹食，如芋頭燜雞或是燜排骨等等。不過有些人切芋頭時手部會痕癢，主因是芋頭上乳白色的黏液含有「皂角甙」，接觸到這種物質，皮膚便會痕癢。解決方法很簡單，盡量保持芋頭表面乾燥，並戴上手套去皮便可。

如何知道芋頭是否「夠腍」?

煮芋頭時可能會有一個疑難，煮得不夠又怕它太硬太生，但煮得過久它又會過腍，可能連夾起都有困難，一夾即散。想知道芋頭是否「夠腍」，可以用筷子輔助，若成功刺進去代表夠腍，不過如果你喜歡吃多點芋蓉，當然也可再煮多一會。

如何令芋頭汁更香滑?

煮芋頭燜排骨，會用上蒜、乾葱和酒等，讓它味道變香，但這樣還不夠，想芋頭汁的香滑度再提升的話，兩種「奶」必不可少，先是椰奶，可為芋頭汁賦予濃濃椰香，接著是花奶，目的是令芋頭汁更加幼滑。要注意的是，椰奶汁加多點也無妨，但花奶只需幾湯匙便夠，無需太多。

芋頭燜排骨食譜／時間

芋頭燜排骨食譜

芋頭健康小貼士：

芋頭所含的鉀比同屬根莖類的薯仔、番薯為多，多吃芋頭可以排出體內多餘的鈉，並穩定血壓。此外，吃芋頭也可保持牙齒健康，因為其氟和維他命都能保護牙齒、防止蛀牙。

