春分飲食｜春分濕度達100%？去濕護肝中醫推薦12種食物花生木瓜湯

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-16 21:00

春分（3月20日）當日天文台預告天氣會很潮濕，有幾陣雨且能見度頗低，濕度更將高達100%！自立春、農曆新年等過去，春天早已來臨，春分意味著春季的中分點，濕氣重、人也容易倦，註冊中醫師就建議這種天氣要食用養肝食品，飲用去濕湯水或茶飲，除了吃綠色食物外，究竟還有什麼選擇？

春分一般在每年的3月20至22日，為春季90天的中分點，今年的春分是3月20日，天文台指當日濕度極高，隨著一股東北季候風殺到，晚間天氣更會轉涼，周日氣溫將跌至攝氏17度，這兩天的天氣溫差頗大。「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」即這一天全球絕大部分地區晝夜長度相等。春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地則夜長於晝。

天文台預測，春分當日天氣潮濕，濕度高至100%，能見度亦低。（資料圖片／黃寶瑩攝）

春分後的飲食宜忌跟之前有何分別呢？古人形容春分有「三候」，即「一候玄鳥至；二候雷乃發聲；三候始電。」意思是春分日後，燕子便從南方飛來，而雨水開始增多，下雨時天空會行雷閃電。而註冊中醫師邱穎琳早前就在訪問中提及「立春」飲食的宜忌，提到春天所對應的臟腑為「肝」，但除了單純護肝之外，由於濕氣比立春時重，也要同時兼顧去濕與健脾。

春分跟立春一樣，都要升發陽氣、疏泄肝臟，但由於春分後天氣變得更潮濕，亦開始轉熱，因此也應著重健脾去濕，同時飲食宜以清淡為主。 註冊中醫師邱穎琳

邱穎琳醫師曾經提到，春天可多吃綠色食品養肝，如：西蘭花、韮菜和蘆筍等，若想認識更多綠色蔬果，可參考下列文章。

【立春】健肝養肝靠綠色 12大綠色蔬果疏通肝氣吃出好心情

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除綠色食物外，也有其他食材可以在春分前後食用，具健脾、去濕、護肝等作用。請按下圖睇中醫師推薦的12種春分適宜食物：

+ 7 + 7 + 7

春天飲食以清淡及平和為主，忌太濃味、寒涼或燥熱的食物。不過單睇以上食材，大家可能未必知道怎麼食法，筆者日前亦以上述食物，整理出三餸一湯食譜。除食物之外，邱醫師亦推介大家自製茶飲、湯水，可達溫中理氣、健脾袪濕之效。

春分三餸一湯｜洋葱炒蛋+西芹炒雞柳+粟米煎肉餅+健脾解春困湯水

請按下圖睇邱醫師推薦的立春湯水茶飲：

+ 10 + 10 + 10

以下還有其他春分湯水食譜：

【祛濕湯水食譜】花生眉豆木瓜雪耳湯 春天保健去濕健脾潤肺消滯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

【健康湯水食譜】合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味

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