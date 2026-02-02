立春2026｜春季護肝宜清淡　中醫推薦薑陳皮8種疏肝食物+3款湯水

立春2026｜立春，是二十四節氣中的第一個節氣，今年是2月4日，標誌著春天的開始。與之前的寒冬相比，飲食養生習慣當然都要隨之改變，註冊中醫師邱穎琳就推薦了8種立春前後適宜的食品。



立春日期｜立春是什麼？

立春在每年2月3至5日之間，今年的立春則在2月4日，古人形容立春有「三候」，即「一候東風解凍，二候蜇蟲始振，三候魚陟負冰。」意思是立春後首五日東方送暖、大地開始解凍；其後五日，本應在冬天時蟄居於洞裡的昆蟲，逐漸甦醒過來；再五日後，河裡的冰開始融化，魚兒也逐漸上水，在未完全融化的冰塊間游來游去，像背負著碎冰一樣。香港的天氣當然不一樣，至少我們不曾見過這裡結冰，但無可否認天氣的確會隨春天到來而變得暖和。

立春飲食

立春後的飲食宜忌跟之前有何分別？註冊中醫師邱穎琳指，要先了解春天所對應的臟腑，再進食適宜的食物。秋天要潤肺、冬天要補腎，春天則要疏「肝」。

春天對應的臟腑是肝。人體的陽氣經過冬藏階段，正要從立春起開始升發陽氣，疏泄肝臟，不妨多吃綠色的食物。此外，飲食應逐漸變得清淡，不宜再多吃冬季的滋膩食物。 邱醫師

綠色食物包括西蘭花、韮菜等，所以大家可多食蔬菜。而從乾燥的冬天轉季到濕漉漉的春天，飲食上除了升發陽氣之餘，亦要兼吃去濕食物。醫師亦提到：「冬天轉到春天，最大的分別是由濃味、大補，變成清淡和小補的食物。」

生薑：味辛性溫，有助生發陽氣、溫中去濕

洋蔥：味辛性溫，有溫中和胃，理氣消滯功效

杞子：有補血養肝，滋陰補腎功效

玫瑰：具疏肝解鬱功效

人參：可大補元氣，有助生發陽氣

士多啤梨：清熱生津，健胃消食

扁豆：健胃化濕

陳皮：理氣健脾，燥濕化痰

邱醫師叮囑，春天要盡量避開濃味、肥膩以及難消化的食物。除食物之外，她亦推介大家自製茶飲，可達溫中理氣、健脾去濕之效。

生薑陳皮飲

材料：

生薑6片

生薏米15克

熟薏米15克

陳皮半塊

大棗3枚

水3碗

做法：

1. 薏仁浸泡1小時、陳皮浸軟、大棗去核。

2. 所有材料洗淨後，以大火煲滾，再小火煲1小時即成。

功效：

1. 生薑溫胃祛寒

2. 生熟薏米健脾化濕

3. 陳皮理氣健脾、燥濕化痰

4. 大棗補中益氣，養血

整個茶飲的組合，有助溫中理氣、健脾祛濕，適合天氣開始潮濕而天氣仍寒冷時飲用。

