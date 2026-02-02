立春2026｜春季護肝宜清淡　中醫推薦薑陳皮8種疏肝食物+3款湯水

撰文：鄧穎琪
出版：更新：

立春2026｜立春，是二十四節氣中的第一個節氣，今年是2月4日，標誌著春天的開始。與之前的寒冬相比，飲食養生習慣當然都要隨之改變，註冊中醫師邱穎琳就推薦了8種立春前後適宜的食品。

立春日期｜立春是什麼？

立春在每年2月3至5日之間，今年的立春則在2月4日，古人形容立春有「三候」，即「一候東風解凍，二候蜇蟲始振，三候魚陟負冰。」意思是立春後首五日東方送暖、大地開始解凍；其後五日，本應在冬天時蟄居於洞裡的昆蟲，逐漸甦醒過來；再五日後，河裡的冰開始融化，魚兒也逐漸上水，在未完全融化的冰塊間游來游去，像背負著碎冰一樣。香港的天氣當然不一樣，至少我們不曾見過這裡結冰，但無可否認天氣的確會隨春天到來而變得暖和。

立春飲食

立春後的飲食宜忌跟之前有何分別？註冊中醫師邱穎琳指，要先了解春天所對應的臟腑，再進食適宜的食物。秋天要潤肺、冬天要補腎，春天則要疏「肝」。

春天對應的臟腑是肝。人體的陽氣經過冬藏階段，正要從立春起開始升發陽氣，疏泄肝臟，不妨多吃綠色的食物。此外，飲食應逐漸變得清淡，不宜再多吃冬季的滋膩食物。
邱醫師

綠色食物包括西蘭花、韮菜等，所以大家可多食蔬菜。而從乾燥的冬天轉季到濕漉漉的春天，飲食上除了升發陽氣之餘，亦要兼吃去濕食物。醫師亦提到：「冬天轉到春天，最大的分別是由濃味、大補，變成清淡和小補的食物。」

請按下圖睇中醫師推薦的8種立春適宜食物：

+4

生薑：味辛性溫，有助生發陽氣、溫中去濕

洋蔥：味辛性溫，有溫中和胃，理氣消滯功效

杞子：有補血養肝，滋陰補腎功效

玫瑰：具疏肝解鬱功效

人參：可大補元氣，有助生發陽氣

士多啤梨：清熱生津，健胃消食

扁豆：健胃化濕

陳皮：理氣健脾，燥濕化痰

邱醫師叮囑，春天要盡量避開濃味、肥膩以及難消化的食物。除食物之外，她亦推介大家自製茶飲，可達溫中理氣、健脾去濕之效。

請按下圖睇邱醫師推薦的立春湯水茶飲：

+1

生薑陳皮飲

材料：
生薑6片
生薏米15克
熟薏米15克
陳皮半塊
大棗3枚
水3碗

做法：

1. 薏仁浸泡1小時、陳皮浸軟、大棗去核。
2. 所有材料洗淨後，以大火煲滾，再小火煲1小時即成。

功效：

1. 生薑溫胃祛寒
2. 生熟薏米健脾化濕
3. 陳皮理氣健脾、燥濕化痰
4. 大棗補中益氣，養血

整個茶飲的組合，有助溫中理氣、健脾祛濕，適合天氣開始潮濕而天氣仍寒冷時飲用。

以下還有其他立春湯水食譜：

【春天湯水食譜】菠菜淮山枸杞子蛋花湯　如何洗菠菜不浪費？

菠菜淮山枸杞子蛋花湯食譜

【健康湯水食譜】霸王花五指毛桃茯苓白朮湯　化濕補氣解春困

霸王花五指毛桃茯苓白朮湯食譜
註冊中醫師邱穎琳，就立春飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）
