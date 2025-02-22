防中風飲食｜減中風心肌梗塞風險　中醫教2食療補氣血＋保健5方法

寒流還沒結束，後面可能還有幾波，讓原本就有心血管慢性病的人，日子真是過得戰戰兢兢！很怕中風，更怕心肌梗塞襲來。



台灣中醫師林怡君指出，天氣寒冷和中風的發生有密切關聯，民眾若能掌握保暖、飲食、運動、睡眠、心情等要點，將有助於預防心肌梗塞、缺血性中風等疾病的發生。

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冷空氣刺激血管收縮 引發中風

林怡君表示，當冷氣團來襲時，寒冷空氣會刺激血管突然收縮，使血管阻力增加，進而導致血壓升高，心臟負擔加重。這種情況下，容易引發缺血型中風、出血型中風、心肌梗塞等心腦血管疾病。

心血管疾病保健5方法

林怡君彙整出以下很接地氣、很日常的保健之道。而很多男性對於戴帽子這件事，並不怎麼願意配合。為了不後悔，還是別鐵齒！

1. 要戴帽子：早晚溫差大，注意保暖，起床要緩，頭要戴帽，腳要保暖，若身體溫度太低，可能造成血循變差，血管收縮及痙攣，導致動脈壓升高。即使在室內，溫差較大的就是從房間到浴室，最好也要把頭頸和腳的保暖工作做好。

2. 聰明挑食：要選擇吃優質蛋白質以及膳食纖維，例如吃雞蛋要挑蛋白，配搭蔬菜、水果等食物。少吃動物脂肪和高膽固醇的食物，例如避開蛋黃、內臟等。也少碰酒、鹽、糖、油這些，避免過度飲食。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

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3. 適量運動：運動可促進血液循環，增加心肌收縮力，交感神經和副交感神經系統的平衡，增強免疫力和抗寒能力。

4. 早睡晚起：早睡可養身體之陽氣，晚起則可養身體的陰氣。

5. 心情愉悅：心情低落的人，交感神經活動異常，易導致血壓上升。

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中醫食療──核桃粥、烏雞湯

在食療方面，林怡君建議多吃黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、海帶等，有助於補腎。她也分享了兩道食療方，包括補腎養胃的「核桃粥」和補氣血的「烏雞湯」。

●核桃粥

材料與做法：取核桃50克，搗碎，與米100克煮成濃粥即可。

功效：核桃補腦養血，養胃健脾，補腎壯腰。



●補氣烏雞湯

材料與做法：取用黃耆30克，紅棗10顆，枸杞10克，烏雞半隻就好，燉成雞湯。

功效：補氣血。



按摩穴位可通絡散寒

平日按摩穴位也能預防心腦血管疾病。林怡君推薦4穴位，包括大椎穴、腎俞穴、關元穴、氣海穴等：

●大椎穴：督脈與陽經的交匯點，具有通絡散寒的功效。

●腎俞穴：溫補腎氣，疏通腰部氣血循環。

●關元穴、氣海穴：提升陽氣，增加腸胃和子宮的循環。



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