春天養生｜調理身體最佳時機 排毒補氣血中醫推薦3款湯茶按3穴位
撰文：Heho健康
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經過整個冬天的寒冷與進補，加上農曆新年期間的大魚大肉，身體可能累積了不少負擔。隨著春天到來、氣溫回暖，正是調理身體、疏通經絡的最佳時機。
中醫師推薦透過3個穴位按摩與3款食補，幫助促進氣血流通，保持身體健康。
3款食補（按圖了解👇👇👇）
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按摩3大穴位，促進氣血流通
春季適當按摩以下穴位，有助於調理氣血、紓緩身心。
太衝穴
- 位於：第一、二腳趾交界處
- 功效：屬於肝經原穴，能夠降氣、清肝火，緩解頭痛、生理痛，並有助於平穩情緒，特別適合容易煩躁或壓力大的人。
三陰交穴
- 位於：足內踝上約3寸
- 功效：這是肝經、脾經與腎經的交會處，被視為人體的「大轉運站」，能調理氣血、促進代謝。不過，孕婦不建議按摩此穴位。
合谷穴
- 位於：手背拇指與食指交界處
- 功效：可調和氣血、提升脾胃功能，幫助全身經絡通暢，促進整體健康。
6種食物有助養肝強身 （按圖了解👇👇👇）
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3款食補，助肝排毒、增強體質
春天萬物復甦，人體五臟六腑的運行也逐漸旺盛，飲食應以清淡、營養均衡為主，避免過多負擔。
四神湯
- 做法：茯苓、山藥、芡實、蓮子四味藥材，搭配豬肚、豬腸或排骨燉煮。部分食譜會加入薏仁，提升營養價值。
- 功效：健脾去濕，特別適合春季雨水較多、濕氣較重的時節，有助於排除體內濕氣、維持消化系統健康。
枸杞菊花茶
- 做法：枸杞2錢、菊花1錢，以熱水沖泡或煮沸後溫飲。
- 功效：養肝明目、紓緩疲勞，菊花的清香氣味也有助於放鬆情緒。
花旗參黃耆茶
- 做法：花旗參1錢、黃耆2片，以熱水沖泡或煮沸後飲用。
- 功效：補氣但不燥熱，搭配黃耆能補氣升陽，提高精神與活力，適合容易疲倦、氣虛的人。
8大護肝方法（按圖👇👇👇）
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