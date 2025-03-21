甜椒營養｜青椒紅椒黃椒營養不同　護眼抗氧化1種維他命A多14.5倍

擁有特殊氣味的青椒是許多小孩的惡夢，相較之下紅椒、黃椒因微甜的口感較讓人喜愛。但你知道青椒、紅椒、黃椒他們其實是同種蔬菜嗎？關於青椒、紅椒、黃椒的身世之謎就讓我們一起揭開吧！



紅椒、黃椒小時候都是青椒！

在彩椒尚未成熟前，不論是紅色還是黃色的品種，都會經歷綠色的青春期。隨著生長，果實逐漸成熟，因內含的茄紅素與類黃酮增加，才會轉變為紅色或橙黃色，並發展出更甘甜的風味。

為什麼青椒有怪味道？青椒好處與功效（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：青椒冷知識｜怪味來源最有益防中風高血壓！青椒4好處生痔瘡忌吃

農民通常會等到彩椒完全轉色後才採收，因為成熟的彩椒價格較高。然而，彩椒的轉色過程需要2-3週時間，提早採收的青椒雖然不易保存，但仍然有不少人喜愛。因此，後來也培育出適合在綠色階段食用的品種，這類青椒的形狀較細長、皮薄，而紅黃椒則呈現短筒鐘型且皮厚。

三色椒的營養價值比較

1. 青椒

- 膳食纖維含量最高，每100公克約含3公克纖維，有助於腸胃蠕動、促進消化。

- 富含維他命C及鉀，有助於提升免疫力。



相關文章：扺抗力食物｜避免再次確診 營養師推4款蔬菜提升免疫力蒜水有效? 👇👇👇

+ 9

2. 紅椒

- 維他命A含量最高，約為青椒的4倍、黃椒的14.5倍！有助於維持皮膚健康、保護眼睛黏膜。

- 建議搭配油脂烹調（如快炒），可提升營養吸收率。



3. 黃椒

- 含有豐富的維他命A、C、E，能有效抗氧化。

- 富含植化素「類黃酮」，有助於對抗自由基、降低心血管疾病風險。



▼甜椒挑選原則（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：揀蔬菜貼士｜三色椒果肉要飽滿、表皮無坑洞 4大甜椒挑選秘訣

如何挑選與保存彩椒？

不論是哪種顏色的彩椒，都含有豐富的營養價值，建議三種顏色都均衡攝取最健康。由於維他命C容易因高溫流失，建議使用涼拌或快炒方式料理，能更有效保留營養。

購買時應挑選色澤鮮豔、表皮光滑無損、蒂頭完好的彩椒，避免購買表面皺縮、蒂頭腐壞的彩椒。由於彩椒的催熟需要適當的溫度與水分，因此建議直接選購想吃的顏色，而不是等它放到變色後才食用，以確保最佳口感與營養。

延伸閱讀：

一年四季怎麼吃？春夏秋冬的中醫食療報你知

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

