食油選擇｜哈佛研究：常吃1種油死亡風險增15%！推薦3種油最健康

油品選擇種類眾多，究竟要怎麼吃才有益健康？近期哈佛大學團隊一項最新研究發現，每日以橄欖油、芥花油、大豆油等植物油，取代牛油的使用，可能有助於降低死亡風險。



不過研究人員也強調，民眾不需要因此將牛油完全踢出日常飲食清單，只要減少攝取量，就能為健康帶來幫助。

相關文章：【橄欖油營養】有助預防中風抑菌防癌9大好處 地中海飲食必備！👇👇👇

+ 5

追踪22萬人33年！研究揭攝取較多牛油者 死亡風險增15%

綜合外媒報導，哈佛大學公衛學院流行病學和營養學Walter Willett教授及其研究團隊，針對超過22萬名參與者長達33年的飲食數據進行分析。參與者每四年報告一次飲食習慣，讓研究人員能夠長期掌握參與者的情況。研究結果顯示，與每日攝取0.1至0.2克，或幾乎不食用牛油的人相比，每日攝取13至14克牛油的人，死亡風險增加了15%。每日攝取25克植物油的人，死亡風險則比每日攝取約3克者降低16%。此外，每日以10克的植物油替代牛油，整體死亡風險和癌症死亡風險均降低17%。

研究人員也發現，每日多攝取10克的植物油，癌症死亡風險降低11%，心血管疾病死亡風險則降低6%。紐約大學營養、食品研究和公共衛生學系Marion Nestle教授指出，這項最新研究屬於相關性研究，雖無法證實因果關係，但這些發現仍與過去數十年來的研究結果高度一致。研究目前也已發表於《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）。

▼4大油脂分類（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：食油冷知識｜橄欖油助保護心血管？4大油脂選對烹調油令你更健康

牛油飽和脂肪含量高 3類植物油富含Omega-3

Willett教授指出，牛油中飽和脂肪含量很高，約佔總脂肪量的三分之二，而且幾乎不含對健康有益的多元不飽和脂肪，但這不代表要完全不吃牛油，人們還是可以使用適量的牛油為食物增添風味，只要不作為主要的脂肪來源即可。

研究共同作者之一、布萊根婦女醫院研究員Yu Zhang博士指出，這次的研究也發現，橄欖油、芥花油和大豆油富含具有抗發炎作用的Omega-3脂肪酸，對健康最為有益，其他種子油如粟米油、花生油、紅花籽油和葵花油含有較多的Omega-6脂肪酸，有助於頭髮和皮膚生長、調節新陳代謝和維持骨骼健康。不過，過量的Omega-6可能引起慢性發炎，將對健康造成影響。Nestle教授也強調，無論哪種油品，每湯匙油可提供約120大卡熱量，因此日常飲食中還是要留意油的用量，以免攝入過多熱量。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

