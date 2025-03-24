進補陷阱｜女性天冷進補要小心！醫警告這樣補身恐增乳癌風險15%

近期天氣冷熱變化大，不少人會以飲酒或食用含酒料理來補身。



然而，飲酒補身對女性來說，存在著潛在健康危害與造成酒駕的風險。女性朋友需注意每日酒量是否有超過台灣衛生福利部所建議的標準酒精量，以在不過度影響健康的前提下享用進補的好處。

解酒8飲食（按圖👇👇👇）

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酒精有害健康 須知相關風險

台灣衛生福利部草屯療養院主治醫師陳奕廷表示，根據台灣衛生福利部所建議的每日酒精標準量，女性於一日內應飲用少於一單位的酒精，亦即十克酒精，相當於65毫升米酒；少於一單位的酒精，可以減少但無法完全避免酒精相關風險。而酒精是致癌物，除會讓飲用者罹患食道癌及肝癌等癌症風險上升外，相較於沒有喝酒的女性，每天喝一單位的酒就會使女性罹患乳癌的風險增加5至15%。

3步驟加速酒精代謝👇👇👇

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值得注意的是，懷孕及備孕的準媽媽應完全避免飲酒，因為酒精接觸會導致胎兒發展異常，也會增加早產的風險。此外，酒精會破壞青少年的大腦發育，尤大量飲酒的少女比起少年更容易出現腦部損傷，負責記憶及決策區域的腦部區域其體積萎縮更明顯，亦更容易出現宿醉和斷片等症狀。

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無酒進補替代方案多 養生兼顧安全

台灣陳奕廷醫師也提醒，為了避免因進補而誤觸酒駕問題，若於飲酒或享用含酒補品後若有交通需求，應找代駕或改搭大眾交通工具，以確保自身與他人安全。同時，也可選擇不含酒精的補品，如人參雞湯、四物湯等，既能達到滋補效果，又能避免潛在的健康及酒駕風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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