止咳食療｜川貝枇杷膏3類人愈食愈咳！2食療化痰止咳避免甜品薑蔥

秋天時，空氣濕度愈來愈低，氣溫逐漸下降，使得喉嚨容易感到乾燥和不適，並可能出現喉嚨刺癢、感覺有異物、以及乾咳等現象。而容易有乾癢想咳嗽的患者，應注意以下忌口三原則，來避免咳嗽不止的狀況。



3大忌口原則，緩解咳嗽症狀

久咳不可只仰賴枇杷膏，以下3類人不適合。像是風寒咳嗽或痰濕咳嗽者，川貝母性微寒、蜂蜜則助濕，愈吃咳嗽恐愈嚴重。另外，由哮喘或心臟病引起的咳嗽，也不適用。因為蜂蜜滋膩助濕，會使血糖快速升高，糖尿病患者即使符合吃枇杷膏的適應症，一天也不能服用太多。需注意的是，市售枇杷膏大多甜膩，會生痰濕，化痰不成反而造成痰多。

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避免刺激性的食物和飲品，如蔥、薑、蒜、辛辣調味品；烤或油炸食物、煙草、酒精以及咖啡等，可能引發呼吸道黏膜刺激而導致咳嗽。

避開含糖量高的食物因其比較黏膩，容易附著在咽喉，導致產生過多口鼻分泌物，生成痰涎引發咳嗽，像是：甜點、餅乾、糖果、飲料、冰涼水果，都應避免。

2藥膳食療改善咳嗽症狀（按圖看清👇👇👇）

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1. 桑葉枇杷茶



材料：桑葉10g、野菊花10g、枇杷葉10g。

做法：將材料漂洗後，用700cc沸水悶20分鐘，加點冰糖即可食用。

功效：桑葉、菊花能清肝瀉火，祛風化痰解表；枇杷葉能清肺化痰止咳。

適應症：風熱感冒之咽喉疼痛、發熱、咳嗽氣喘、咯吐黃痰等可服用。

禁忌：此3種藥材均是寒涼之品，腸胃不好的人不宜飲用。

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2. 枇杷葉生薑粥



材料：生薑10g、枇杷葉10g、米酌量。

做法：枇杷葉洗乾淨，浸泡一會兒；米放進鍋裡加水，把生薑、枇杷葉放入米鍋裡；將米鍋放到爐上，用小火煮熬，煮熬至成粥狀即可食用。

功效：枇杷葉能清肺化痰止咳，帶皮生薑則能驅寒暖胃，改善枇杷葉的寒性。

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