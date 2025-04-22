行街市｜榴槤金枕頭$50個！挑選7招底部平或尖好？與貓山王4分別

揀榴槤貼士｜5月還未到，榴槤已到處飄香，街市早已擺放着大大小小的金枕頭榴槤，最細最平$50個，最大最貴也不用$200，檔販還即開即驗證「靚爆鏡！」才讓你乖乖付錢。但未開之前，又應該如何挑選？金枕頭、貓山王又有什麼分別？

攝影：鄒家鳳



街市榴槤｜貓山王4月未見影 金枕頭滿街市

吃榴槤的季節又到了！走進街市，見最多人圍觀的檔攤就是賣榴槤，4月份還未見「貓山王」蹤影，但「金枕頭」已一箱箱一堆堆的待價而沽。榴槤品種眾多，究竟「金枕頭」甜一些，還是「貓山王」香味濃一點？

阿姐密密開榴槤。

最多人圍觀的檔攤就是賣榴槤，4月還是金枕頭的天下，沒有貓山王的蹤影。

金枕頭、貓山王４大分別

1. 產地

金枕頭（Golden Pillow／Monthong）：主要來自泰國，由於適應力強，全年可產，產量高，價格較親民，CP值較高。中國、越南也有種植。

貓山王（Musang King／Mao Shan Wang） ：原產於馬來西亞，需特定氣候與土壤栽種，產量較少，價格較高。揀榴槤貼士｜多包唔一定多肉？內行人教揀榴槤3招 貓山王要睇個底

2. 外觀

金枕頭：果殼偏青黃色，刺大而疏；果形較大，呈橢圓形

貓山王：果殼偏綠褐色，刺密且尖銳；果形較小，呈圓或梨形；底部有明顯的「五角星」紋路。

3. 口感

金枕頭：果肉偏淡黃，柔軟綿密，水分較多，核較大。甜度較高，帶淡淡奶油香，氣味較溫和，適合榴槤初學者。

貓山王：果肉色澤偏鮮艷橙黃，口感黏糯綿密，核偏小。甜中帶甘，層次豐富，香氣強烈，適合鍾情榴槤濃郁香味愛好者。

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4. 採摘與價格

金枕頭：一般六七成熟時進行人工採摘，以常溫運輸，有時甚至需要人工催熟。因全年可產，價格較便宜，約是貓山王的1/3至1/2。

貓山王：由於馬來西亞有嚴格監控，須樹上熟，自然掉落地後才可採收，保鮮期短，需冷凍出口，價格較高。

街市榴槤｜金枕頭最平$50 產自泰國？越南？

一街市都是榴槤，而且價錢都一樣，由最細的$50到最大的$190。不同大細，不同價錢有$60、$80、$100、$130、$150、$180。而且果柄都貼上「龍」字標記，在「香港槤關注組」facebook專頁去年就有網民提及這個品牌，「龍係越南榴槤，早幾年佢地都講明係越南， 而家寫泰國騙人，早幾年都好甜好淋口感但 一定不夠泰國好食，勝在平都不差。」不過，事隔一年，味道價錢可能都有出入，想知或忍不了口的，不妨買個$50的來試試。

按下圖看街市榴槤價格：

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街市榴槤｜金枕頭最貴最多人揀

但論最多人圍觀的只有阿姐檔攤，阿姐一邊賣一邊開，給顧客驗證過滿意了，才用報紙包裹。而阿姐開不停的不是最平的$50貨式，而是最大的原價$200，現售$190的巨型金枕頭。阿姐開得興起，個個都說「靚爆鏡」，其實要挑選皮薄肉厚「靚爆鏡」的香甜金枕頭有什麼貼士？

皮薄肉厚金枕頭挑選7貼士

1. 看果殼：偏黃、凸起均勻

成熟的金枕頭果殼偏黃呈青黃色，別買全綠（未熟）或過深褐色（過熟）。外觀明顯凸起且均勻，代表果肉飽滿，若歪斜扁平，核大肉少。

2. 看刺尖：粗大疏鬆 可微微靠攏

刺粗大、疏鬆，輕捏相鄰的兩支刺，可微微靠攏的代表果肉已軟熟。若過硬則未熟，若一按即塌已過熟。

3. 看果柄：粗壯 切口新鮮

果柄粗壯、切口新鮮沒發霉為佳。

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4. 看底部（果臍）：平坦微凸果肉厚

榴槤底部平坦或微凸，果肉較厚；若凹陷的可能核大肉小。

5. 看裂縫：細微忌過大

若榴槤出現細微裂縫，即表示熟度足夠，但裂縫不宜過大，易受污染或過熟。如尚未裂開，可用刀子輕輕撬開檢查，若散發濃香且果肉軟即成熟。

6. 聞氣味：散奶油味

靠近果柄或裂縫處，應散發淡淡香甜味和奶油味。 若有酒精味、酸味代表過熟發酵；無味則未熟。

7. 聽聲音：微微晃動聲剛熟

拿起榴槤輕搖，聽到果肉微微晃動聲即果肉已離殼，熟度剛好。若全無聲響可能未熟；聲音過大果肉或過乾或過熟。

榴槤保存

未開榴槤：可放陰涼通風處，裂縫散發香氣即可食用。

已開榴槤：去核後的果肉，宜密封冷藏可放2-3天，冷凍則可保存1個月，吃時稍作解凍，口感像雪糕。

切勿揀選果殼有大量黑色黴斑或蟲洞的，若「死包」亦無法後熟，硬如石頭、無香氣的千萬別選。

*街市價錢可升可跌，以當天價錢為準。以上為4月19日旺角街市價格

