無麩質飲食｜減肥美肌提升運動表現？日本營養師解無麩質飲食迷思

根據日媒《PRESIDENT Online》報導，日本營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。



文中指出，無麩質飲食最初是為乳糜瀉患者設計，因小麥中的蛋白質「麩質」會誘發這類患者的免疫反應，導致腸道受損。所謂的「麩質」可使小麥粉加水揉捏時，讓麵糰產生黏性和彈性，也能賦予麵包蓬鬆的質感，或讓麵條有嚼勁。

什麼是「麩質」？什麼是「無麩質飲食」？（按圖👇👇👇）

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不過，隨著名人、運動員宣稱透過無麩質飲食能改善健康與表現，此概念迅速普及。但成田指出，許多感覺到頭痛、倦怠、消化不良有所改善的案例，其實可能是自然康復或安慰劑效應所導致，並非真正與麩質有關。

此外，坊間盛傳無麩質飲食有助減重與美肌，但成田解釋，小麥製品如麵包、麵條因含有較多蛋白質，反而能延緩血糖上升速度，不必盲目排斥。而「小麥有害論」中提到的麩質有成癮性及破壞腸道屏障的說法，目前也已被歐洲食品安全機構否定，沒有充分科學依據證實。

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成田強調，若非乳糜瀉患者，刻意實施無麩質飲食不但無益，還可能導致營養失衡與飲食費增加。且此疾病的遺傳因素很高，常見於大量攝取小麥製品的國家，日本人有此疾病者很少。小麥是營養價值高且價格親民的重要穀物，不該因為無根據的「小麥有害論」而被誤解。面對市面上鋪天蓋地的飲食迷思，唯有以多元均衡的飲食習慣，理性看待食物，才能真正吃得健康又開心。

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