40％癌病死於營養不良體重半年降5%要小心！醫教進補最推5類蔬果

台灣平均每4分2秒就有1人罹癌，然而許多癌友在治療過程中常發生營養不良、體重下降的問題，據《美國臨床營養學期刊》研究顯示，約40％的癌症病患死因是營養不良，而非死於癌症本身。臨床研究更顯示，體重在6個月內下降5%以上並合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，醫學上稱為惡病質（Cachexia），將加速死亡。



60歲的許先生末期胰臟癌，味覺異常轉變，吃東西一律覺得很鹹，食不下嚥，體重在半年內從55公斤直線下降到38公斤。台灣衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，這是癌症患者常見的惡病質，透過居家醫療，每周1至2次的到宅看診，以中藥和針灸協助患者提升食慾，才有足夠的營養抗癌，味覺也慢慢恢復。

癌症病友4個飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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味覺異變，想吃也吞不下

住台灣秀水鄉的許先生5年前胰臟癌手術，近1年竟擴散到肺部，又因肺炎住進加護病房，體重迭降17公斤，瘦成皮包骨。出院後繼續標靶治療，但味覺異常，吃不下東西，身體虛弱無力、下肢萎縮走路不穩，幾乎都躺在床上。他虛弱地說，不知道為什麼，東西入口就是很鹹，想要吃東西也無法吃。

黃鋒榮說，臨床上常發現許多癌友營養狀況非常不良，體重在6個月內下降5%以上並合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，醫學上稱為惡病質（Cachexia），將加速死亡，這起個案就是很明顯的惡病質。

黃鋒榮指出，許先生除了是惡病質個案，治療伴隨的最大困難是味覺異常轉變，任何食物入口就像在吃鹽一樣，連甜的東西也會覺得是鹹的。這種味覺改變在新冠肺炎（covid-19）流行時特別引起注意，其實，很多癌症患者在化療或標靶治療後，也會出現這種情況。

醃漬物對身體的危害（按圖👇👇👇）

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標靶治療＋中醫調理，修復味覺細胞和體力

黃鋒榮表示，許先生體力差，幾乎臥床，到醫院看診相當不方便，希望居家醫療，醫療團隊則認為要改善惡病質的情況，必須先讓許先生吃得下、有體力。

因此除了西醫的標靶治療之外，再由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經，針灸足三里穴、豐隆穴、血海穴等穴位，修復味覺細胞，同時刺激下肢肌肉，1個月後，許先生感受到味覺慢慢恢復，也比較吃得下東西，下肢萎縮改善，體重已恢復到40公斤，預期很快就能自行到門診就醫。

癌友進補迷思，當心愈補愈傷身

多數癌症患者都像許先生一樣，發現罹癌或是治療期間受藥物副作用影響，很容易會吃不下，通常都有明顯消瘦、體力虛弱等，缺乏營養的問題。此時熱量的補充就非常重要，建議只要吃得下，都不要太忌口，應該要盡快補充缺乏的營養，才有體力支持後續的治療。

台灣癌症基金會營養師賴怡君提醒，癌症的術後保養要細分階段：

- 前期：補充缺乏的營養。

- 中期：不要忌口，可多吃醣類食物，幫助身體快速吸收熱量。

- 後期：高蛋白飲食，幫助傷口癒合。



但如果要尋求中醫或其他補品幫忙，因為不同癌症有不同的耐受性，像是乳癌、卵巢癌等具荷爾蒙影響大的癌症，如果漢方藥品中有四物等藥物，可能刺激荷爾蒙分泌增加，並不適合術後補充。

台中醫院腫瘤內科醫師陳駿逸則指出，癌症患者最重要的營養是「食物」，如果是治療中、恢復期吃不下而虛弱的患者，建議要找營養師，針對吃不下的狀況，選擇適合的商業配方。有些癌症患者專用的營養補充罐，做點心式補充和變化，維持飲食量和每一口進食的品質。

以下是對所有癌症患者都有益的食物，建議可以多攝食，其中以富有各種色彩的蔬菜水果是最被建議的食物。有顏色的蔬菜水果表示含有「植物化學素」，包括紅色、橘色、紫色、紅色、白色、黃色等，攝取的蔬菜水果的顏色愈多，就代表吃進各種不同的植化素。

一、紅色

● 代表蔬果：紅鳳菜、紅椒、大番茄、紅蘿蔔、西瓜、士多啤梨、紅石榴、蔓愈莓、車厘茄等

● 常見植化素：茄紅素、花青素、檞皮素

●功效：抗氧化、降低罹癌風險



二、橙黃

● 代表蔬果：紅蘿蔔、金針花、金針菇、黃椒、木瓜、檸檬、芒果、鳳梨、橙等

● 常見植化素：B-胡蘿蔔素、玉米黃素、類黃酮素

● 功效：抗氧化、強化免疫功能



對抗身體慢性發炎5要點（按圖了解👇👇👇）

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三、綠色

● 代表蔬果：所有綠色葉菜、青椒、蘆筍、西蘭花、奇異果、青提子、番石榴、棗子等

● 常見植化素：葉綠素、兒茶素、葉黃素、吲哚（indole alkaloid） 、類胡蘿蔔素

● 功效：抗氧化、降低罹癌風險



四、白色：富含硫化物、蒜素

● 代表蔬果：苦瓜、大白菜、冬瓜、白蘿蔔、洋蔥、竹筍、香蕉、桃子、梨子等

● 常見植化素：蒜素、含硫化合物、多酚、植物性雌激素

● 功效：抗氧化、降低罹癌風險



五、藍/紫/黑色

● 代表蔬果：海藻類、黑木耳、香菇、茄子、紫甘藍、黑棗、提子、桑葚、藍莓等

● 常見植化素：花青素、類黃酮素

● 功效：抗氧化、抗發炎



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