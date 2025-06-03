肉桂治糖尿鼻炎？研究指1成分干擾藥物！癌症高血壓8種病患者慎食

肉桂經常被用在咖啡、甜點等飲食中以增添風味，在傳統醫學中也有悠久的使用歷史，近年來還被作為營養補充劑出售。



美國喬治華盛頓大學公共衛生學院客座教授、急診科溫麟衍（Leana Wen）醫師說明，雖有研究指出肉桂可能有助於減重或治療糖尿病，但仍需更多研究佐證。美國一項最新研究也指出，肉桂中的成分可能干擾藥物代謝，過量攝取可能與藥物產生交互作用、影響健康，提醒特別是慢性病患者應謹慎使用。

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肉桂可治糖尿病、過敏性鼻炎？醫：目前科學證據仍有限

根據CNN報導，肉桂是一種由肉桂樹樹皮乾燥而成的香料。常見的肉桂品種包括被稱為「桂皮」的中國肉桂（Cassia cinnamon），主要產自中國及東南亞地區；另一種則是錫蘭肉桂（Ceylon cinnamon），又叫「真肉桂」，多產於斯里蘭卡。台灣溫麟衍醫師說明，過去一些研究指出，肉桂補充品可能有助於血糖控制或體重管理，甚至可能緩解過敏性鼻炎，不過大多僅停留在初步研究階段，還需要更充分的科學證據支持。美國國家輔助與整合健康中心（NCCIH）也曾表示，目前並沒有明確研究證實肉桂可有效治療任何健康問題，美國食品藥物管理局（FDA）也尚未核准肉桂作為任何疾病的治療方法。

台灣溫麟衍醫師進一步指出，桂皮可能含有大量香豆素（coumarin），錫蘭肉桂也可能含有微量的香豆素，這是一種天然的抗凝血劑，正在服用抗凝血藥物的人若攝取過多香豆素，出血風險或增加。此外，香豆素會與肝臟產生交互作用，長期使用含高濃度香豆素的肉桂產品，可能對肝病患者造成危害。NCCIH也提醒，理論上肉桂可能與抗癌藥物或尼古丁發生交互作用，這些都是肉桂目前已知的潛在健康風險。

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研究：肉桂1成分可能影響藥物代謝 「這些人」需謹慎使用

在一項近期發表於國際期刊《食品化學：分子科學》（Food Chemistry：Molecular Sciences）的研究中，密西西比大學的研究團隊發現，肉桂中的主要活性成分「肉桂醛」（cinnamaldehyde）無論在空腹或飯後攝取，都能被人體完整吸收，且會被迅速代謝為「肉桂酸」（cinnamic acid）。研究團隊透過新聞稿表示，肉桂酸可活化人體中控制藥物代謝的受體，意味著大量攝取肉桂可能降低藥物的效果。該研究共同作者、密西西比大學首席科學家Bill Gurley指出，未來仍需進一步研究肉桂在人體內的作用機制及可能的藥物交互作用。在相關研究完成前，特別提醒考慮使用肉桂作為營養補充劑的民眾應事先諮詢醫師意見。

研究團隊建議，患有高血壓、糖尿病、癌症、關節炎、氣喘、肥胖症、愛滋病和抑鬱等慢性病的患者，應謹慎攝取肉桂。溫麟衍醫師也補充，民眾若需定期服用抗凝血藥物或需經由肝臟代謝的藥物，還有正在使用可能與肉桂發生交互作用的草藥如薑黃、人參和銀杏等，也要提高警覺。

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醫：日常飲食少量使用無妨 關鍵在「過度攝取」

那麼日常在食物或飲品上灑點肉桂粉會有問題嗎？台灣溫麟衍醫師表示，一般烹調使用少量肉桂並不會造成危害，研究人員警告的是「過度攝取」的情況。溫醫師也提醒，許多成分在少量攝取時雖然安全，但在大量攝取的情況下也可能產生健康疑慮，因此呼籲民眾在服用任何營養補充劑時都應保持謹慎，並適時諮詢專業醫療人員的建議。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

