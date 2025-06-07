高脂飲食改變腸道菌誘發性早熟？益生菌發揮功效5招 養成易瘦體質

民眾耳熟能詳的益生菌，除了整腸、減緩過敏等眾所周知的功效，腸道菌群的構成竟然還與肥胖、性早熟的發生有關！肥胖作為1種慢性疾病，除了基因遺傳外，主要與生活型態有關。像是熱量攝取過多（如：高熱量且精緻的食物），消耗太少（如：相對低度活動），進而導致熱量累積並以脂肪的形式堆積在體內，造成肥胖。



除此之外，近年來還發現，肥胖的發生也與腸胃道的特定微生物族群有關（致胖菌），相關研究表明，肥胖鼠與正常鼠有不一樣的腸道菌相，亦即特定致胖菌增多。

10個莫名其妙變胖的原因（按圖👇👇👇）

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3大類腸道菌群 好菌、中性菌及壞菌

台灣國泰綜合醫院兒童醫學部主任級醫師侯家瑋表示，人體腸道內存在有超過35,000種微生物，數量為構成人體細胞總數量的10倍以上，重量可達1.3公斤。而腸道菌群的構成存在有明顯個體差異，影響因素自分娩方式、嬰幼兒時期餵養習慣、到成年後的飲食習慣，都對腸道菌群的分布（菌相）與穩定有其重要的作用。腸道菌群可簡單分為3大類：好菌、中性菌及壞菌。

▸第1類：好菌（益生菌）及其輔助物（益生質、後生元）

世界衛生組織將益生菌（Probiotics）定義為「適量給予宿主，使其能產生健康效應的活菌」，主要可分為比菲德氏菌（Bifidobacteria）、布拉酵母菌（Saccharomyces boulardii）、嗜酸乳桿菌（Lactobacillus，俗稱乳酸菌）等3大類型益生菌。簡單來說，益生菌就是對人體健康有益處的「好菌、益菌」，食用後可通過胃酸、膽汁及各種消化酵素的考驗，進入腸道後能存活及繁殖，以發揮其生理功能。目前已知適量攝取益生菌將能達到預防便秘、幫助睡眠，以及調整過敏體質等好處，其中，以乳酸菌為最具代表性的腸內益菌。

至於益菌生或益生質（Prebiotics）指的是可以幫助腸道裡好菌生長的營養素，可說是好菌的食物，如：膳食纖維、寡糖、菊糖等醣類物質。益生菌結合益菌生可產生協同作用，使益生菌的功能增強。另外，後生元（Postbiotics）是細菌（包括益生菌） 的分泌物或是其菌體片段，可為宿主提供生理益處。它們可能具有與益生菌發揮相似的功能，能積極的產生人體生理反應，並恢復腸道穩定的能力。

▸第2類：中性菌

所謂的中性菌指的是在正常情況下不會引發疾病的菌，但它最特別之處就是具備「牆頭草」的特點，依腸道環境而決定對身體是有利或是有害。當腸道好菌偏多，中性菌就會變成好菌，但在特定情況下（如：免疫力低下、腸道菌失衡）就可能轉變為條件致病菌。

▸第3類：壞菌

對人體健康並無益處且有害的腸道菌就是壞菌，部分菌群常是引起腸胃炎的原因（如：大腸桿菌）。通常在大量攝取肉類、牛奶、乳製品、油炸食物、白砂糖等食物之後，腸道菌相常會由原來佔大多數的中性菌逐漸偏向壞菌端過去，造成腸內環境改變，可能會使大便變硬、成顆粒狀，以致排便不順暢，甚至會導致血液過氧化產生自由基，使體內產生發炎反應。

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腸道菌分布或比例失衡 恐致代謝紊亂、肥胖

人體的腸道內有著不同的菌群，當腸道菌之間的分布或比例失衡時，就很容易導致代謝紊亂。研究發現，身材較苗條的人，腸道中的厚壁菌門（Firmicutes：F）相對數量較低，而擬桿菌門（Bacteroidetes：B）則較多，顯示F/B比例下降。肥胖者則是相反，他們腸道中的厚壁菌門多了20%，而擬桿菌門則少了90%，結果就是F/B比例明顯上升，同時腸道菌的多樣性也降低了。

此外，動物實驗也有相同的發現，肥胖鼠腸道內有較多厚壁菌。厚壁菌是1群善於消化並促進吸收脂肪的壞菌，可進一步保留食物中的熱量，此情況也發生在偏好高脂肪、低纖維等食物的成人。當腸道菌相平衡狀態被破壞時，同時間若飲食內容膳食纖維也缺乏，腸子之短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids）就會合成不足，導致控制或降低食慾的腸泌素GLP-1、多肽peptide YY減少。而擬桿菌門則是1種好菌，它可透過發酵膳食纖維，製造出更多短鏈脂肪酸，有助於降低食慾、抑制脂肪儲存，以及維持腸黏膜健康。動物實驗已證實，若以益生菌加營養配方（益生質：發酵豆奶）介入，有助於體重增加率下降35%。

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高脂飲食改變腸道菌相 誘導青春期的性早熟

腸道菌群通過分解發酵膳食纖維，合成部分維生素及轉化膽汁酸等一系列複雜的過程，參與到身體的能量和代謝反應。再經由複雜的腸神經系統，形成強大的代謝能力。亦即腸道接在收到特殊的訊息後，會經腸腦軸（gut brain axis）和大腦溝通，也因如此，腸道被稱為第2大腦。

研究已發現，高脂飲食改變腸道菌相後，會過早活化下視丘－腦下垂體－生殖腺主軸（HPG軸：性發育的順序），包括血清雌二醇、瘦素（leptin）、脫氧膽酸、和性釋素（GnRH）增加，進而誘導青春期的性早熟。特別是與GnRH升高呈正相關有脫硫弧菌、毛梭菌、鏈球菌、厭氧菌、雙歧桿菌等，這些細菌可能觸發了特發性中樞性早熟的進行作用。這可由動物實驗發現在「高脂飲食後的腸道菌群」移植可促進了小鼠的性早熟獲得印證。豆漿中的大豆苷元（daidzein）成分，也稱為大豆異黃酮，也有改變腸道菌相並提早雌鼠青春期開始年齡的影響，而適度補充益生菌後則可舒緩性早熟的程度，其機轉可能是部分菌叢能產生高量短鏈脂肪酸有關。

在中樞性性早熟和超重肥胖者之腸道菌群皆可發現普雷沃氏菌（Prevotella）增多，其分泌的支鏈胺基酸的產生可促進胰島素抗性，此機轉可以解釋中樞性性早熟患者肥胖的高發生率。另外，罹患中樞神經系統疾病或腦傷患者也容易有早熟趨勢。研究發現，其腸道菌叢腸中表現出過多的壞菌（如：Klebsiella），這些菌群產生具有神經傳導物質活性的代謝物（血清素和多巴胺），將會活化HPG軸而引發早熟。總之，腸道菌群表現的改變，可以解釋中樞性早熟和肥胖或腦傷之間的關聯。

4招養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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吃益生菌就可以減重嗎？改善腸胃道菌相先從生活與飲食習慣著手

▸迷思1／肥胖是因為胖胖菌太多，瘦瘦菌太少？這樣說其實似乎有點倒因為果！實際上，肥胖多半是源自於飲食和生活習慣不好，導致腸道菌群的比例失衡。而要改善腸胃道內環境，可從正確的生活與飲食習慣開始著手，搭配益生菌產品，讓好菌抑制壞菌生長，促進身體代謝。

▸迷思2／吃益生菌就可以變瘦？想靠單純吃益生菌來變瘦聽起來真的很吸引人，但其實不太可能。建議不如先養成均衡的飲食、良好的生活習慣及規律的運動，再輔以適合的益生菌來調整腸道菌相，以維持腸道菌平衡，才有機會養成易瘦體質。

兒童肥胖問題日益嚴重，常常合併性早熟，造成最終身高不足。侯家瑋說，不同的研究都提出了胖小孩腸道菌相與性荷爾蒙之間的雙向交互作用。不同青春期階段的腸道菌群存在著多樣性，並且患有中樞性早熟的孩子腸道菌相可能改變。未來醫學的進展將是結合兒童內分泌學與腸胃學的觀點，加深對性荷爾蒙和腸道菌群變化作用之間聯繫的理解，可以在青春期疾病中實施微生物群標靶治療。未來也將會是預測和預防性早熟發育重要的醫療發展方向。

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益生菌功效各不相同 5大原則最大化益生菌效益

益生菌隨便哪1款都一樣？其實不然，益生菌也講求「術業有專攻」，在補充益生菌之前，應該先了解益生菌的功效、菌種、菌株、適合族群等資訊，才能打造平衡的腸道菌相。此外，還應遵循以下5大原則，讓補充益生菌效益最大化。

▸原則1. 多樣化飲食：可以提供不同類型的纖維和營養素，有助於腸道菌群的多元和穩定。

▸原則2. 補充足夠水分：能夠幫助腸道消化吸收、促進腸道蠕動和排除廢物，也能夠讓保持良好的腸道功能，有助於維持腸道微生物平衡。

▸原則3. 多攝取膳食纖維：膳食纖維無法被我們的腸道消化吸收，但卻可以被微生物發酵利用，抑制壞菌增長，並有助於維持腸道粘膜屏障，對整體消化道健康有很大的幫助。

▸原則4. 避免使用抗生素：長期或不必要的抗生素使用可能殺死有益的腸道細菌，而使腸道環境更容易受到有害細菌的攻擊，若抗生素非用不可，建議選擇不受影響的益生菌產品。

▸原則5. 補充多元益生菌：維持菌群多樣性與數量，提高短鏈脂肪酸產量。同時多攝取天然原型食物，尤其是富含膳食纖維的食物，提供益生菌所需的營養。當腸道環境良好，益生菌得以生長繁殖，體內菌群生態便能平衡，目前已有相關益生質及後生元產品提供選擇。

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侯家瑋指出，所謂大便的研究（便便醫學）已經證實益生菌在身體健康扮演的角色，不好的腸道菌是導致內分泌代謝紊亂及發胖的原因之一，叫人去「吃大便」（正確的說法是糞便移植），有時候是為了救他的命。糞便移植在醫療上已經是1種治療方式。如：罹患腸道疾病困難腸梭菌（C. difficile）反覆感染的病人，在灌入健康人的大便後可改善因生病或長期使用抗生素導致腸內菌群失去平衡併發的嚴重病情。

最後要提醒的是，飲食習慣、生活作息、壓力狀態和藥物使用都會影響腸道菌相的平衡，應改善既存問題，適當的調整腸道菌也將有助於減少肥胖與早熟。此外，在補充多元益生菌時，可適度輔以益生質及後生元來增強功效。

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