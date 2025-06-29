抗衰老｜高質碳水化合物+1營養素健康老化增37%　宜多吃4類食物

營養專家和營養師一再強調高纖飲食對健康的好處，但許多人纖維攝取不足。攝取富含膳食纖維的食物，例如全穀類、豆類、水果和蔬菜，有助於降低罹患癌症和心血管疾病的風險，並改善腸道健康。而近日《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）刊登的研究報告指出，膳食纖維以及高品質碳水化合物與健康老化息息相關。



高品質的碳水化合物加上足夠的膳食纖維 助健康老化

研究指出，如果你在中年時期多吃些像水果、蔬菜、全穀和豆類這類高品質的碳水化合物，加上足夠的膳食纖維，健康老化的機率將會高出6%～37%。但是，如果你吃較多的白麵包、加糖點心或薯仔等精緻澱粉，健康老化的機率就會減少13%。

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根據研究人員的定義，「健康老化」指的是認知與身體功能正常、心理健康良好，且未罹患11種慢性疾病（包括癌症、第2型糖尿病、心臟衰竭、中風以及慢性阻塞性肺病）。

「我們的研究結果顯示，碳水化合物的品質可能是影響健康老化的重要因素之一，」這項研究的第一作者、美國農業部讓梅爾人類營養抗衰老研究中心（HNRCA）科學家柯拉特（Andres Ardisson Korat）表示。

高品質的碳水化合物 對我們的身體與認知功能有益

梅耶人類營養研究中心與哈佛大學的研究人員，分析了「護理師健康研究」（Nurses’ Health Study）的問卷資料。這項問卷調查從1984年開始，每4年更新1次，直到2016年，涵蓋超過47,000名女性的中年飲食與健康狀況。到了2016年，這些女性年齡介於70～93歲之間。

「我們都聽過不同的碳水化合物會對健康產生不同影響，像是體重、精力或血糖。但是，我們的研究目的不只是觀察短期效果，我們更想知道，食物的選擇對於30年後的健康會有什麼影響，」該項研究的第一作者、營養科學家柯拉特（Andres Ardisson Korat）表示。

「這次研究的結果正好呼應了過去的研究，例如多吃水果、蔬菜、全穀、豆類這些高品質碳水化合物，可降低罹患慢性病的風險。現在我們也看到，高品質的碳水化合物對我們的身體與認知功能有益，」哈佛營養與流行病學副教授孫奇（Qi Sun）說道。

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為什麼高品質碳水化合物有益於健康？ 專家說分明

「許多高品質的碳水化合物都含有維他命B雜，例如葉酸、B6與硫胺素B1，這些營養素有助於維持甲基化正常、調節同型半胱胺酸（homocysteine），這兩者是評估血管健康與凝血功能正常與否的關鍵指標，」美國營養師魯森斯坦（Michelle Routhenstein）接受「健康線上」（Healthline）網站採訪時說道。

她接著補充說道：「高品質的碳水化合物也含有鉀，有助於調節血糖，維持體液平衡以及血壓正常。這些食物也富含植化素，包括類胡蘿蔔素與類黃酮，能夠對抗發炎與氧化壓力，這兩個過程與老化以及慢性疾病密切相關。」

另一方面，高品質的碳水化合物還能刺激腸道產生丁酸，可能促進腸道健康，降低動脈僵硬程度，進而有益於心臟健康。

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營養是否充足？凸顯了攝取高品質碳水化合物的重要性

富含纖維的碳水化合物如何攝取？多數營養師建議，最好的方式是從食物中攝取，而非保健品。富含纖維的碳水化合物食物包括：豆類、新鮮水果（如士多啤梨、橙、藍莓、蘋果與帶皮的水梨）、新鮮蔬菜（如西蘭花、抱子甘藍、青豆與薯仔）、爆谷、牛油果、燕麥片、大麥、豌豆、奇亞籽。

「在這個碳水化合物經常被污名化、生酮飲食廣泛流行的時代，我們有必要重新思考『營養是否充足』這個問題，」魯森斯坦說。「現在有許多人正面臨營養素缺乏的問題，而這項新研究再次凸顯了攝取高品質碳水化合物的重要性，因為這些食物能滋養並保護我們的身體。」

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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