雞蛋營養｜膽固醇高就不能吃雞蛋？專家教你如何正確烹調吃得健康

雞蛋營養價值高、便宜又好吃，因此在不少美食中都能看到雞蛋的身影，卻有人擔心吃雞蛋會導致膽固醇過高。



台灣營養醫學劉博仁醫師分享，他在門診中經常聽到患者詢問，自己非常愛吃雞蛋，但膽固醇有點高，怕自己不能再每天吃。對此他表示，一天吃一顆雞蛋其實沒問題，關鍵在於「怎麼煮」，提醒民眾別再用油煎或炸的方式烹調！

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研究：煎蛋1物質可致血管發炎 加熱愈久產生愈多！

煎蛋真的比較不健康？劉博仁醫師分享了一項來自巴西聖保羅學者的研究。研究人員將「水煮蛋」與「油煎蛋」在放置一段時間後，觀察兩者膽固醇的變化。結果發現，油煎蛋中的「氧化膽固醇」含量會大幅上升。台灣劉博仁醫師說明，這種「壞東西」會導致血管發炎、變硬，正是心血管疾病的重要風險因子。

隨著加熱時間愈長、溫度愈高、放置時間愈久，這些有害的壞膽固醇就產生得愈多。台灣劉博仁醫師表示，反觀水煮蛋，產生的氧化物質則少了許多，對身體也比較友善，因此並不是雞蛋不好，烹調方式才是決定是否健康的重點！

雞蛋常見6大煮法（按圖👇👇👇）

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醫師教你如何正確烹調 不用戒掉雞蛋也能吃得健康

不少患者聽到自己有高膽固醇，就擔心繼續吃蛋不忌口可能影響健康。針對膽固醇偏高的患者，台灣劉博仁醫師表示，雞蛋富含蛋白質，每天吃也沒問題，建議做成水煮蛋、蒸蛋、蛋花湯等，以低溫方式烹調。如果想換換口味，荷包蛋或炒蛋也不是完全不能吃。劉博仁醫師指出，關鍵在於油要用得少、不要煮太久，相對就是安全的。

台灣劉博仁醫師也提醒，民眾應盡量避免使用如油煎蛋、炸蛋，以及「鍋邊焦香蛋」等高溫高油的烹調方式，以免對健康帶來不利影響。他強調，雞蛋不僅可以放心吃，在選對烹調方式的前提下，更是營養豐富的「超級食物」，膽固醇高的朋友也要同時注意整體飲食，最好避免攝取含反式脂肪的加工食品，以及過量的飽和脂肪食物，以穩定血脂、守護血管健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

