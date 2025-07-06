代糖陷阱｜研究：代糖損男性生育力！5類食物最高危+每日攝取上限

為控制糖分攝取，不少人選擇「零熱量」代糖，但台灣台北醫學大學營養學院最新研究顯示，常見代糖「三氯蔗糖（sucralose）」可能損害男性生育力，影響睪丸細胞與精子功能，研究成果已於2025年5月發表於國際環境醫學期刊《Environmental Health Perspectives》。



代糖降低細胞穩定性 精子活力受影響

台灣北醫大保健營養學系主任夏詩閔表示，團隊以睪丸賽氏細胞與萊氏細胞進行實驗，發現三氯蔗糖會降低細胞存活率、誘發活性氧（ROS）生成，進一步造成DNA損傷與粒線體功能失調。此外，三氯蔗糖也會干擾細胞「自噬流動性」，無法有效代謝受損細胞器，進而削弱細胞穩定性。

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研究還指出，三氯蔗糖會抑制睪丸中甜味接受器T1R3的表現，而T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關。當T1R3表現下降時，促黃體素（LH）與睪固酮分泌也隨之減少，導致精子活力下降與形態異常，嚴重影響生殖能力。

在動物實驗中，團隊連續兩個月餵食大鼠相當於人體每日可接受攝取量（ADI）的三氯蔗糖，發現大鼠精子死亡率增加約25%，並伴隨睪丸組織損傷與荷爾蒙失衡，而肝腎功能則未見明顯異常。

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日常飲食處處是陷阱 需警覺「無糖」背後風險

台灣研究第一作者蔣宜芬博士後研究員指出，三氯蔗糖因其穩定性與甜度高，廣泛添加於市售低糖或無糖食品，包括碳酸飲料、果汁、烘焙食品、香口膠、代餐產品等。民眾日常若未留意標示，恐在不知不覺中攝取超過安全值。

夏詩閔主任提醒，以60公斤成人為例，台灣衛福部建議每日三氯蔗糖攝取上限為300毫克。雖然三氯蔗糖並非唯一導致男性生育力下降的因素，但應重視其可能造成的潛在影響，尤其在講求低熱量飲食的風潮下，更應注意食品添加物的隱性風險。她呼籲民眾選擇天然甜味來源，如水果與全穀類食物，並培養閱讀標示的習慣，配合規律運動與良好作息，才能真正維持身心健康與生殖功能。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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