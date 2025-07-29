番薯葉營養｜番薯葉防感冒便秘1煮法最浪費　醫推4配搭效果更佳

餐桌常見的「平民蔬菜王」番薯葉，不僅價格親民，更蘊含豐富營養價值。



不過，許多民眾習慣將番薯葉白灼後直接食用，台灣營養醫學專家指出，這樣的食用方式可能導致營養素無法被人體充分吸收。

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台灣營養專家洪泰雄在臉書（Facebook）專頁分享，番薯葉富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、改善排便。此外，其中的維他命A可增強視力，維他命C能預防感冒，維他命E則具有抗氧化功效，有助於清除體內自由基，同時還能降低膽固醇。

針對番薯葉的食用方式，台灣營養醫學醫師劉博仁建議，燙熟的番薯葉最好搭配油脂食用，可選擇冷壓橄欖油、苦茶油、香油或亞麻仁油等，透過油脂的催化作用，才能促進維他命A的吸收。洪泰雄也補充，若與牛肉一同食用，更能強化鐵質的吸收效果。每100公克的番薯葉含有1.5毫克鐵質，且草酸含量低，不會影響人體對鐵質的吸收。

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台灣新莊公有市場菜販廖炯程提醒，挑選番薯葉時，應注意葉形完整且不枯黃，葉面愈大愈好，莖部則以青綠色為佳，過深的暗綠色莖部纖維含量較高。值得注意的是，番薯葉屬於高鉀食物，雖然對一般人的血壓控制有幫助，但腎臟病患者需要特別留意攝取量，並避免以生飲方式食用。

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