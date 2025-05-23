朱古力營養｜護心降血壓8好處宜日吃多少？營養師教勿選含這3成分

許多人會選購朱古力作為表達愛與感謝的小禮物，又或是慰勞自己的甜點，但市面上的朱古力種類繁多，糖分與脂肪含量大不同。營養師除了分享朱古力中的可可固質因含有豐富營養物質，可有助於免疫功能調節等8大好處外，也教大家挑選朱古力的技巧。



台灣衛生福利部臺北醫院營養師宋佩蓉提到，朱古力由可可豆經過多步驟製程製成，包括發酵、乾燥、烘烤、碎粒研磨，並精製成可可液，而總可可固形物又分為「可可脂」和「可可固質」等成分。

黑朱古力8大益處（按圖看清👇👇👇）

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宋佩蓉指出，可可豆經過烘焙、磨成粉後成為可可粉，其中可可脂大部分已去除，最後與其他成分混合，產生不同類型的朱古力，如黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力。

對於朱古力的好處，宋佩蓉分享，內含的「可可固質」有豐富營養物質，如多酚及類黃酮等，有助於調節免疫功能、降低發炎反應及保護血管內皮細胞，改善血壓與心血管健康；礦物質、維他命和色胺酸，能幫助安定情緒、穩定血壓及幫助新陳代謝、抗氧化、促進腸胃消化與使人體合成血清素，心情較放鬆愉悅。

宋佩蓉提到，含有部份的可可鹼及咖啡因也有助提神及增加警覺性。

朱古力選擇可可含量70%以上 營養師：每日攝取30公克內

不過，牛奶與白朱古力的可可含量較少，且往往有較多的糖分與飽和脂肪等添加物，營養價值較低。因此，宋佩蓉提醒，建議可選擇朱古力以可可含量70%以上的黑朱古力。

除此之外，宋佩蓉說，購買朱古力時，需翻至包裝背面查看成分表，因為通常食品標示在排列愈前面，也代表著含量愈高，留意避開含糖量高的品項，真正高品質的朱古力成分應以可可膏、可可脂及少量糖為主。

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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宋佩蓉說明，成分愈單純愈好，因此可選擇無「代可可脂」成分、無添加人工香料防腐劑等化學成分的朱古力，若有標示「植物油」、「氫化油脂」或「人工香料」的添加物可能含有反式脂肪或過多加工成分。

即使是高可可含量的黑朱古力，也不宜一次吃太多。宋佩蓉認為，每日攝取量控制在30公克以內，換言之約2至3小塊；因為適量攝取可幫助情緒放鬆、提升幸福感，但若過量則可能增加熱量造成肥胖，增加慢性疾病風險，同時因含有咖啡因及可可鹼，也可能產生失眠、心悸等症狀。

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生朱古力食譜

另外，特殊需求則要注意糖替代品，宋佩蓉指出，糖尿病人與控制血糖的民眾應少吃朱古力，或可選擇標榜使用赤藻糖醇、甜菊糖等代糖的「無糖」朱古力少量食用；加上朱古力含有較高的鉀及磷，腎臟病人則應避免食用朱古力。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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