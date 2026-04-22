燕麥｜早餐吃即食燕麥如飲糖水？營養師教點揀點食　配2物穩血糖

許多上班族為求便利，習慣選擇即溶燕麥片當早餐，看似清淡養生，卻隱藏血糖飆升的風險。台灣營養師邱世昕指出，市售即溶燕麥片雖然方便，但經過加工處理導致顆粒細碎，升糖指數較高，容易使血糖快速上升，反而讓人越吃越餓。



邱世昕在社群平台分享，許多人為了兼顧便利與健康，早餐會選擇喝「即溶燕麥片」，但卻容易很快感到飢餓，只能拿餅乾止餓。這並非胃口變大，而是選擇了不適合的燕麥產品。市售的三合一燕麥片或即溶燕麥多經過加工，顆粒細碎，升糖指數（GI值）相對較高。

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邱世昕表示，即溶燕麥入口後容易使血糖快速上升，就像喝了「糖水」一樣，隨後又迅速下降，血糖波動幅度大，容易讓人感到飢餓。這種血糖的急速變化，會導致身體在短時間內再度發出進食信號，形成惡性循環。

為了穩定血糖，邱世昕建議選擇「傳統燕麥」，顆粒越完整、需要煮或咬越久的越好。由於傳統燕麥的加工程度較低，纖維質保留完整，消化速度較慢，不會造成血糖急速波動。此外，「避免單吃」燕麥也很重要，因為燕麥屬於澱粉類食物，建議搭配1顆水煮蛋或1杯無糖豆漿，補足「蛋白質」來源，有助於穩住血糖，同時增加飽足感。

台灣營養師張語希也提供了多種早餐搭配建議。若想早餐吃得健康，可選擇全麥夾蛋吐司搭配無糖豆漿，不抹沙拉醬以減少熱量攝取。在便利商店購買早餐時，可以選擇地瓜或御飯糰，搭配雞胸肉和拿鐵、無糖咖啡，既能補充蛋白質又不會過油膩。

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