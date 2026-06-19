腸道是人體第二大腦！營養師教養腸4營養素日吃至少3份菜+2份水果

現代人生活壓力大，常感到焦慮、情緒不穩，但你知道嗎？想要改善心情，關鍵可能不在大腦，而是在你的「腸道」。



台灣知名營養師高敏敏近日分享「腦腸軸線」健康懶人包，指出腸道與大腦之間存在著緊密的「熱線」通訊，呼籲大家若想調節情緒，應從日常飲食與腸道環境的保養開始做起。

低調忙碌的第二大腦：迷走神經串聯「腦腸軸線」

許多人普遍認為腸道僅負責消化與排泄功能，但高敏敏營養師指出，腸道其實是人體內「低調又忙碌的第二大腦」。腸道內分布著大量的神經細胞，這些細胞會透過「迷走神經」將訊息一路傳遞回腦幹。

為了幫助大腦維持正向循環，高敏敏整理了四類腸道需要的關鍵營養素，建議大家從日常飲食中攝取。（高敏敏 營養師@Facebook）

這種雙向溝通的機制被稱為「腦腸軸線」。高敏敏解釋，當腸道感受到環境變動時，大腦會迅速接收訊號；這也是為什麼當人感到壓力、緊張或焦慮時，腸胃往往會率先出現「抗議」症狀。反之，若能維持穩定的腸道環境，腸道也會回饋快樂與放鬆的訊號給大腦，從而穩定情緒。

養腸必備四大營養素：打造情緒避風港

為了幫助大腦維持正向循環，高敏敏整理了四類腸道需要的關鍵營養素，建議大家從日常飲食中攝取：

1. 色胺酸

作為快樂荷爾蒙的重要原料，大家可從鮮奶、雞蛋與香蕉中獲取。

2. 發酵益菌

包含優酪乳、優格、康普茶與納豆，有助於維持腸道菌相平衡。

3. 膳食纖維

建議每天至少攝取「三份蔬菜＋兩份水果」，這是腸道好菌最喜愛的食物。

4. 維他命B群（B6、B12、B9）

全穀雜糧中富含的B群能支持神經系統運作，讓情緒調節更順暢。

快樂荷爾蒙四大天王：維持動力與幸福感的關鍵

透過良好的腸道環境，人體能更有效地驅動「快樂荷爾蒙四大天王」的分泌。高敏敏詳細分析，「腦內啡」能幫助抗壓、減輕疼痛並帶來愉悅感；「血清素」能穩定情緒並提升幸福感，且絕大多數的血清素其實是在腸道生成的。此外，啟動獎勵系統、讓人產生衝勁與目標的「多巴胺」，以及能帶來信任、安全感與提升人際親密度的「催產素」，都與身心健康息息相關。「想顧腦，不只補腦，腸道狀態也是關鍵。」高敏敏強調，從今天開始好好吃飯、好好養腸，透過腦腸軸線傳遞正面訊號，心情也會跟著慢慢不一樣。

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