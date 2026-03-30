傷腸胃飲食｜8款飲料傷腸胃升膽固醇　燕麥奶上榜1咖啡增心血管病

傷腸胃飲食｜腸道被稱為第二個大腦，是人體最大的免疫器官，想提升抵抗力、遠離慢性病，呵護腸道是第一步。事實上，許多我們習以為常的飲品竟是健康殺手？專家點名，以下這8種飲品其極易刺激腸道、破壞菌群平衡。尤其1類咖啡、能量飲料，恐增心血管疾病風險！



專家點名，以下這8種飲品其極易刺激腸道、破壞菌群平衡。（freepik）

傷腸胃飲食｜腸道是第二個大腦 護腸4飲品

腸道有50億個神經細胞，其神經數量僅次於大腦，擁有一套獨立運作的「腸道神經系統」，負責處理消化、味覺及情緒調節等多項功能。平時可多吃秋葵、山藥、木耳、三文魚、燕麥。據英媒《Daily Mail》報道，亦可多飲水、草本茶、淡泡綠茶和發酵飲料（如克菲爾或康普茶）等來保護腸道。然而，並非所有飲品都有益健康，報道引述多位營養師的建議，特別盤點了8款「最傷腸胃」的飲品。

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有些燕麥奶產品為追求絲滑口感，常添加大量油脂、增稠劑等添加劑，可能會損害腸道。（freepik）

傷腸胃飲食｜8種飲料傷腸胃

1. 果汁

市面上有一些果汁，打著「健腸胃」的旗號，但營養師羅布·霍布森（Rob Hobson）提醒，這類果汁高糖分、高酸性且缺乏纖維。空腹飲極易刺激胃黏膜引發胃酸逆流。對腸胃脆弱的人而言可能會適得其反。

2. 燕麥奶

燕麥奶本身是健康飲品，但有些市售產品為追求絲滑口感，常添加大量油脂、增稠劑與膠質等添加劑，可能會損害腸道保護層。此外，這類飲品碳水含量較高，易致血糖飆升，增糖尿病風險，間接影響腸道健康。

3. 未過濾咖啡

咖啡可以刺激胃酸分泌，加速腸道蠕動有助排便。但營養師費德麗卡·阿瑪蒂（Federica Amati）指出，未過濾的咖啡（如法式濾壓壺咖啡、土耳其咖啡等），含有較多咖啡醇，會過度刺激胃酸分泌引發胃灼熱或腹瀉，若長期大量飲用會提高血液中的壞膽固醇含量，增加心血管疾病的風險。

未過濾的咖啡，含有較多咖啡醇，會過度刺激胃酸分泌引發胃灼熱或腹瀉。（unsplash）

4. 無糖或低糖飲料

很多人為了減肥改喝無糖汽水，其實也未見得健康。這類汽水富含人工甜味劑（如阿斯巴甜等），可能會改變腸道菌群結構，破壞代謝功能，導致腹脹。可適量飲用但別養成「天天喝」的習慣。

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5. 啤酒

說到最傷腸胃的飲品，酒精絕對榜上有名。經常飲酒會破壞腸道菌群平衡，降低益菌的數量，長期下來容易引發腸漏症（包括腹脹、便秘、濕疹、過敏等症狀）。其中啤酒的殺傷力尤為強，因為同時含有酒精、氣泡以及容易發酵的碳水化合物，更易引發腸道紊亂與不適。

6. 含糖飲料

如汽水、果汁等高糖飲料，高添加糖會令腸道內的有害細菌增多，導致菌群失衡並削弱免疫系統。

7. 能量飲料

現代人常靠能量飲品提神，但羅布警告，這類飲品集高濃度咖啡因、人工甜味劑與高酸度於一身，會過度刺激腸道，易引發腹瀉、胃脹氣及胃食道逆流等。

8. 蛋白奶昔

健身愛好者常飲的蛋白質奶昔，雖然補充方便，但可能添加了乳糖、乳化劑、增稠劑或糖醇（代糖）等成分，極易引發胃氣與腹瀉。最好挑選成分簡單、添加劑最少的蛋白粉，或從雞肉、雞蛋或豆腐等食物中獲取蛋白質。

參考資料：大腸直腸外科陳威佑醫師@Facebook