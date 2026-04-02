01獨家體驗星級工作坊｜跟楊尚友用Siemens電磁爐　還原爆炒風味

近年越來越多家庭選擇電磁爐作為主要煮食工具，然而不少人心中仍存一個疑問：沒有明火，真的可以炒得出「鑊氣」嗎？對習慣傳統煮食方式的港人而言，電磁爐沒有火舌，火力只以數字顯示，難免會產生「好像不夠力」的感覺。同時，也有不少人認為「鑊氣」一定要明火，離開爐頭火焰，就再難炒出爆香層次。事實上，電磁爐採用電磁感應直接加熱鍋具，熱能傳遞更集中，熱效率甚至比明火煮食更高，亦能更快升溫及穩定控溫。



為打破「火力不夠猛」、「冇鑊氣」、「難以掌握火候」三大迷思，德國品牌 Siemens 特別邀請有「廚壇魔術師」之稱的星級廚師楊尚友（Christian Yang）親自上陣，開辦《電磁爐迷思料理實驗室》，即場用 Siemens 電磁爐精準火力與十大安全設計，重現港人最愛的三款鑊氣小炒。

除了用 Siemens 獨家17段火力展示完美爆炒效果外，還將同步演示 Siemens IH 電磁爐的 10 大安全功能——包括離鍋即停、滾瀉提示等設計，徹底解決明火煮食忘記關火，易塞火咀的缺點、呈現無火煮食智安心。

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入廚迷思！魔術師挑戰三大鑊氣小炒

迷思1. 電磁爐火力不夠強勁、加熱速度較慢？

以椒鹽鮮魷實證：電磁爐直接加熱鍋底，升溫比傳統明火更快3倍，火力持續穩定輸出，避免油溫大起大落，令炸物更穩定、更少油。Christian 現場利用 Level 6 火力，快速升溫之餘亦穩定油溫，即使分批放入魷魚，依然能炸出乾爽酥脆的口感、鎖住水分。加上內置過熱保護器可即時監察油溫變化，避免溫度過高，在加熱速度和穩定性上均優於傳統明火。

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迷思2：電磁爐沒有明火就無法做到「鑊氣」？

以乾炒牛河實證：電磁爐雖無火舌，但高功率與穩定高溫同樣能爆香焦化，做出「乾口、乾身、帶微焦」的「鑊氣」效果。Christian 示範利用 Level 8.5 火力快速加熱，讓河粉乾身不黏底，同時保留微微焦香。在拋炒過程中，Siemens 的極速離鍋感應功能探測鍋具動態，當鍋離開爐面時會暫停能量輸出，放回即恢復加熱，這種靈敏度確保了拋炒過程中火力不中斷，讓每一條河粉都乾身分明、醬香入味，完美顛覆電磁爐沒有「鑊氣」的迷思。

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迷思3：電磁爐操作上較欠缺直覺感、難以掌握火候？

以薑蔥炒蟹實證：傳統明火靠眼睛觀察火頭大細，而Siemens電磁爐提供獨家 17項煮食模式，比傳統明火更細緻的分級控制，令新手更易掌握精準火候，減少「一不留神就過火」的情況。Christian 運用此精準控溫技術，使蟹肉與薑蔥香氣層層釋放，成功做出濃稠卻不失清新的「掛汁」層次。

示範過程中，Christian亦特意模擬湯汁溢出的情況，以測試電磁爐的安全設計。當偵測到液體溢出時，系統即時發出警示，讓您在爆炒菜式時依然能保持爐面整潔，不再是一場清潔災難，而是真正的「智感」享受。

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HK01讀者專屬體驗與禮遇

活動不只是示範，也是一個近距離體驗科技入廚的機會。參加者只需 $150 報名費，即有機會現場贏取 $1,200 德國廚具 及即時獲贈 $600 購物禮券。即場感受 Siemens 電磁爐的精準火力與安全設計，並享受多項專屬禮遇，讓學到的技巧與靈感延伸至日常廚房。

現場重磅禮遇（總值超過 $1,800！）：

•【親身體驗Siemens電磁爐安全易用】：實測火力反應與體驗安全設計

•【大師級試食】： 親身品嚐 Christian Yang 現場示範的椒鹽鮮魷、乾炒牛河及薑蔥炒蟹。

•【專屬活動食譜乙份】：重溫大師示範的步驟與火候重點

•【每場大獎】智感火候挑戰： 現場參加趣味遊戲，每場誕生一位贏家，送出 $1,200 德國名牌廚具 ！

•【4 倍回贈】$600 購物禮券： 報名費僅 $150，出席即送 $600 Siemens 產品禮券，回贈高達 4 倍！

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電磁爐迷思料理實驗室

日期： 4月17日 (五)、4月24日 (五)、5月1日 (五 – 公眾假期)

時間（每日兩場）：午間場 12:00–13:30；午茶場 15:00–16:30

名額：每場僅 10 位

地點： Siemens家電旗艦店 - 銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心地下

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（資料及相片由客戶提供）