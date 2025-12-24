雞蛋營養｜早餐水煮蛋吃錯傷脾胃！醫揭3禁忌+3煮蛋秘技別只放水

早餐雞蛋｜水煮蛋營養｜雞蛋營養｜早餐吃水煮蛋是錯？雞蛋雖有不少健康益處，但有中醫指出，若水煮蛋吃不對，隨時補品變「毒藥」加重寒濕，愈吃愈虛，甚至損傷脾胃。



雞蛋雖好但吃法不對隨時補品變「毒藥」加重寒濕，愈吃愈虛甚至損傷脾胃。（Jane T D.@pexels）

雞蛋營養｜水煮蛋3大吃法陷阱

水煮蛋通常被視為高蛋白、高營養的完美食物。但根據「倪海廈臻選中醫」的YouTube頻道中指，萬物皆有陰陽，若水煮蛋的食用方式不對分分鐘變成「脾胃殺手」，尤其現代人大多脾胃差。

1. 溏心蛋 易造成胃脹消化不良

許多人認為雞蛋煮老了會流失營養、口感不好，因此喜歡吃未熟的溏心蛋。事實上在中醫眼中，雞蛋是「陰氣」極重的食物，必須煮熟才能化解。而對於常吹空調、喝冷飲、老人、小孩等容易脾胃虛的人來說，胃火不旺難以消化生蛋黃，易加重體內濕氣，導致胃脹、消化不良、晨起乾嘔、大便黏膩等。

2. 隔夜蛋/冷藏蛋 導致氣血不足記憶力下降

很多家長或上班族為了省事，晚上煮一鍋雞蛋放進冰箱裡冷藏隔日吃或一次性煮一大鍋的滷蛋、茶葉蛋泡湯存放。但倪醫師認為食物帶有「生機」，經過長時間存放、冷藏的雞蛋生氣會散盡，而早晨是人體陽氣升發的時刻，若在此時吃凍的雞蛋，會壓抑胃氣，長期下來會造成氣血不足，手腳冰冷、飯後易累以及記憶力下降等問題。此外，茶葉蛋或滷蛋的蛋白較硬，難消化容易損傷胃黏膜。

3. 感冒發燒時吃蛋 加重症狀

不少人認為，生病了就是身體虛得馬上吃點雞蛋補補，但其實大錯特錯，倪醫師指出，感冒發燒時，身體的免疫系統正集中能量抵禦外邪，而消化系統會處於低能狀態，若這時吃高蛋白的食物會讓體內熱毒無法消散，加重發燒、咳嗽等症狀。

此外，若舌苔厚膩、口氣重或便祕，說明體內已堆積過多廢物，吃雞蛋只會加重負擔。

雞蛋營養｜吃蛋沒上限？醫揭7類人多吃易心血管病！食幾隻有數計?

倪醫師分享了3個煮蛋秘方，尤其對胃寒的人、痛經的女性來說，效果更好。（Rasa Kasparaviciene@unsplash）

雞蛋營養｜黃金3吃法 煮雞蛋別只放水

那麼怎樣才是健康的水煮蛋吃法？倪醫師分享了3個獨門煮蛋秘方，特別是對於胃寒、痛經的女性以及手腳冰涼的老人來說，煮雞蛋別只放水。

1. 生薑煮蛋

雞蛋性質偏寒，煮蛋時可加入幾片生薑。生薑性溫可中和雞蛋的「寒」，能驅寒暖胃尤其適合脾胃虛寒的人，既能補充營養，又不會太過寒涼。

2. 米湯蒸蛋

若覺得水煮蛋太過噎易卡喉嚨，可嘗試蒸蛋。倪醫師建議，在打蛋時加入溫熱的米湯（煮粥時最上面的濃稠米油 ），雞蛋滋陰潤燥，米湯養胃，兩者結合有「陰陽雙補」的功效。而且極易消化，尤其適合大病初癒老人和小孩，吃的時候加兩滴香油，再撒上一點蔥花即可。

3. 艾葉煮蛋

對於痛經、小腹冰冷的女性來說，倪醫師建議，在月經來前，可嘗試「艾葉煮蛋」。放一把艾葉下鍋煮，把藥味煮出來，再放雞蛋煮熟，最後把雞蛋殼敲碎，在艾葉水裡泡一會後吃蛋喝湯，能暖子宮，改善痛經。堅持兩三個月還能減淡面部「黃褐斑」。

認知障礙｜研究雞蛋每周吃多少降失智風險47%？3配搭護腦穩血糖

雞蛋營養｜3類兒童勿吃雞蛋？

雞蛋的量很重要，倪醫師指出，對於體力消耗大的年輕人每天吃2個沒問題，老人或脾胃虛弱者每天1個或隔天1個即可。而對於患有過敏性鼻炎、哮喘或濕疹的兒童來說，雞蛋是「發物」，應戒口避免加重濕毒。