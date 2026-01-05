降血糖飲食｜早餐麵包配1飲品升糖指數降30%　2類人不宜醫教4配搭

降血糖飲食｜降血糖早餐 | 早餐或下午茶喜歡吃麵包但又怕血糖飆升、吃完很快餓？有醫師指，你只需在吃麵包時配1飲品，便能降低餐後血糖值高達30%！究竟是什麼「神奇飲品」？



吃麵包時只需配1飲品便能降低餐後血糖值高達30%！（NadinShlyueva@pixabay）

降血糖飲食｜麵包配檸檬汁 餐後血糖降30%

近日，台灣「好康中醫診所」高晧宇中醫在其YouTube頻道中分享，有一項發表於《歐洲營養學雜誌》的研究表示，只要在吃麵包時搭配1杯檸檬汁，餐後血糖的高峰值（通常在飯後1-2小時）便會降低30%。該研究將受試者分為三組，讓他們吃100克麵包分別搭配水、紅茶、250毫升檸檬汁，結果發現不止血糖降低其上升的時間也比平均延後35分鐘，能減輕胰臟負擔避免出現血糖「忽高忽低」的情況。

檸檬汁能控糖是因為可以抑制體內一種名為「α-澱粉酶」酵素的活性。（AI生成圖片）

降血糖飲食｜酸能抑制酵素活性 降低血糖上升速度

為什麼檸檬汁會幫助控糖？高醫生解釋主要是因為「酸」，可以抑制體內一種名為「α-澱粉酶」酵素的活性，讓澱粉分解的速度變慢，血糖自然就不會上升太快。

α-澱粉酶是一種內切型水解酶，負責將澱粉分解成容易被小腸吸收的糖分，主要存在於兩個地方：口水（唾液）和胰臟。

降血糖飲食｜3類人適宜／2類人不宜

此「降血糖」搭配，最適合以下幾類人：

1. 吃飽就想睡的上班族與學生。

2. 喜歡吃麵包或三文治的人。

3. 患有糖尿病的人。



雖然這個有助控糖，但以下2類人要小心：

1. 胃部敏感的人：酸性食物酸度高会刺激食道和胃壁黏膜。

2. 牙齒不好的人：若吃酸易導致牙齒敏感酸軟，增加蛀牙風險。



降血糖飲食｜4種其他搭配

高醫生補充，若不想喝檸檬汁，其他常見的酸性食材也有類似效果：

1. 醋類（如蘋果醋、白醋）：可在吃麵包前喝一杯稀釋的蘋果醋水。

2. 烏梅：含有豐富的檸檬酸，有助消化，可泡水或自製烏梅茶，但不可加冰糖。

3. 五味子：「酸」味最強藥效也較強，可抓少量（約10顆）用熱水沖泡或搭配黃芪、枸杞。

4. 乳酪：如無糖希臘乳酪，可將乳酪抹在麵包上食用。

