羊肉冷知識｜營養師揭羊膻味來源特殊脂肪酸！挑選4招哪部位最羶?

羊肉獨特的風味讓許多老饕愛不釋手，但那股濃烈的「羊騷味（羊膻味）」卻也讓不少人望之卻步。台灣營養師林世航指出，羊肉的騷味很難單靠後天的烹調手法完全去除，若想大口吃肉又怕味道太重，建議在源頭選購時就先做好把關。



為什麼牛、豬、雞沒有這種味道，唯獨羊肉特別明顯？據「好食課」報導，林世航解釋，羊騷味是多種化學物質綜合而成的特殊氣味，包含吲哚、酚類與羰基化合物等，但最主要的來源是「特殊脂肪酸」。

相關文章：【入廚貼士】羊羶味太重點算好？必學3招處理羊肉小秘訣👇👇👇

+ 8

曾有學者針對食用動物的腎周圍脂肪進行成分分析，發現只有羊的脂肪中含有高濃度的「4-甲基辛酸」與「4-乙基辛酸」。這些特殊脂肪酸平時儲存於羊隻的脂肪組織中，一旦經過烹煮加熱或咀嚼，就會揮發出來被人體感知，形成我們俗稱的羊騷味。

既然騷味難以透過廚藝消除，林世航傳授了4個實用的挑選貼士，幫助大家買到氣味較溫和的羊肉。

1. 品種差異

綿羊的油脂含量普遍高於山羊，體內累積的特殊脂肪酸自然較多，因此吃起來的騷味通常會比山羊肉更重。

2. 性別、有無閹割

公羊體內的特殊脂肪酸含量遠高於母羊，但只要經過「閹割」程序，就能大幅降低這些脂肪酸的生成。

3. 飼養方式

台灣市面上的進口羊肉多半來自紐澳，採大規模草地放養；而台灣多採高地圈養並搭配特調飼料，不同的飼養環境與穀物配方，都會直接影響羊肉的最終風味。

4. 肉質部位

「含油量越高」的部位味道越重。例如羊肩肉的脂肪多於羊腿，騷味就會較明顯；而冬天吃羊肉爐最愛用的帶皮三層肉（羊胸、羊臀等部位），因為皮下油脂極為豐富，通常也是羊騷味最濃烈的部位。

相關文章：煲魚湯貼士｜去腥提鮮只需加1樣材料 煲魚湯6貼士加錯水永不奶白👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

摺疊iPhone成真但不叫「iPhone Fold」！新名稱更高級…中國手機也學取名

台灣有輸入性通膨嗎？主計總處：目前沒有 但要關注這件事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

