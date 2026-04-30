腸胃炎忌吃白粥！醫揭2危害刺激胃酸加重腹瀉　推薦蒸蛋3食物替代

腸胃炎吃稀飯度過是錯的！近日一名女網友在Threads平台上發文表示，直到今天才知道腸胃炎其實不能吃稀飯，甚至有醫師對著衛教單上的白稀飯「畫大叉叉」。對此，台灣家醫科醫師陳昱嘉也親自露面解釋，稀飯不僅可能刺激胃酸分泌，若伴隨腹瀉，恐讓情況更嚴重。



事主分享，她在腸胃炎就醫後，看了2間診所提供的注意事項清單，其中一家提醒，應避免奶製品、油膩食物與生食，但另一間診所醫師卻直接特別叮嚀「不要吃稀飯」，讓她驚訝直呼「今天才知道腸胃炎不能吃稀飯耶，醫生說會刺激胃酸，竟然！」文章曝光後，立刻引發廣大網友熱議。

對此，台灣衛福部臺中醫院家庭醫學科陳昱嘉醫師現身回覆指出，稀飯屬於「半流質食物」，進入胃部後排空速度較快，反而可能刺激胃酸分泌，可能讓胸口的灼熱感更明顯。此外，因稀飯在烹煮過程中經過長時間熬煮，澱粉會產生「糊化」現象，容易被酵素快速分解成麥芽糖和葡萄糖，這些小分子在短時間內會讓腸道滲透壓增加，使拉肚子的患者腹瀉更嚴重。

針對此事，台灣外科醫師陳榮堅過去也曾在《醫師好辣》節目指出，其實「喝粥」是意想不到的傷胃行為，在胃部潰瘍或有傷口時，食用易刺激胃酸分泌的碳水化合物，後果更慘，一般而言，正處急性腸胃炎或胃部開過刀情況下，應食用軟質、但要有足夠蛋白質的食物，例如蒸蛋、豆腐或是軟嫩的魚肉。

對此，台灣營養師高敏敏則認為，只要掌握「好消化的清淡飲食」加上衡量自身腸道狀況，其實不一定只能吃粥，她也提供4大飲食方針，可以吃可止瀉（雙向調節）的水果，包括蘋果、香蕉；水煮清湯類的蛋花湯、清湯麵或粥品；還有好消化的蒸蛋、吐司或蘇打餅乾；另外少粗纖維的野菜也是不錯的選擇。

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