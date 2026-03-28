水果營養｜水果連皮吃恐加重身體負擔　營養師點名這4類人小心

台灣營養師曾建銘提醒，雖然蘋果、水梨、葡萄等水果的果皮富含植化素與膳食纖維，但並非所有人都適合連皮食用。他指出，腎功能不佳者、糖尿病患者、腸胃不佳者以及懶得清洗水果的人，食用果皮前必須特別留意，以免加重身體負擔。



曾建銘在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，果皮確實是營養寶庫，但需要依照個人體質狀況評估。他強調，對於需要嚴格限制鉀離子攝取的腎臟病患者而言，蘋果皮中的高鉀含量可能造成危險。一般人食用蘋果皮可幫助消除水腫，但腎功能退化的患者若攝取過多鉀離子，恐怕會增加心臟負擔，因此建議削皮後再食用才能保護腎臟。

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針對糖尿病患者，曾建銘表示，連皮食用雖然能攝取較多膳食纖維，確實可以稍微延緩血糖上升速度，但水果本身的總糖量並不會因此減少。他提醒糖尿病患者，不能因為覺得「連皮吃很健康」就毫無節制地大量食用，若沒有控制好份量，血糖依然會快速飆升。

腸胃功能不佳的人也需要特別注意。曾建銘指出，水梨皮的高纖維質對便秘者來說是改善腸道的好幫手，但對於有胃潰瘍、容易胃食道逆流（胃酸倒流）或腸胃正處於不適狀態的人來說，這些粗纖維反而會像菜瓜布（百潔布）一樣摩擦胃黏膜，導致症狀加劇，讓人越吃越不舒服。

曾建銘也提醒，果皮是農藥與果蠟最容易殘留的部位。如果購買的不是有機水果，或者沒有時間用流動清水仔細刷洗乾淨，直接削皮食用就是最簡單有效的食品安全防護方法。他在貼文中總結，健康成人將水果洗淨後連皮吃最能攝取完整營養，但特殊體質者或擔心農藥殘留問題的人，削皮食用才是最安心的選擇。

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