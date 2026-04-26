菠菜農藥殘留達60%用鹽小蘇打洗冇用！醫教正確清洗3步 1位置最髒

台北市政府近日公布蔬果農藥殘留抽驗結果，不合格項目前三名為辣椒、豌豆及菠菜；同時，美國環境工作組織（EWG）發布的2026年農產品農藥殘留指南中，菠菜也再度名列「最髒蔬果」第一名，引發人們關注是否應減少攝取。



台灣營養師林俐岑日前也在Facebook發文談論蔬菜殘留農藥問題，她引述2026年美國環境工作組織（EWG）報告，當中顯示75%的非有機蔬果檢驗出農藥殘留，菠菜含有「永久性化學物質」PFAS農藥樣本高達60%，恐有致癌與不孕風險。

蔬果清洗3原則（01製圖）

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台灣復健科醫師王竣平也透過Facebook指出「菠菜的矛盾」，它因貼地生長、葉片皺褶多、容易卡泥，更容易殘留農藥，但同時也是高鐵、高葉酸、高抗氧化的代表。

王竣平表示，問題不在於「吃或不吃」，而是日常如何正確清洗蔬果，才能降低長期農藥暴露對健康的影響。雖然無法完全去除，但透過正確清洗方式，仍可有效降低表面殘留。

針對常見錯誤清洗習慣，例如使用鹽水、醋或小蘇打等偏方，王竣平認為未必更有效，甚至可能增加滲透風險。他建議大家掌握三大原則：

1. 流動水沖洗30秒

先去除泥沙與灰塵，這一步不能省。

2. 浸泡10至15分鐘

葉菜類適用，莓果類包括草莓、藍莓則約5至10分鐘，不要泡太久。時間拉長不代表更乾淨，反而可能再吸收。

3. 細流水持續沖洗

浸泡時，讓水龍頭維持「一根筷子粗細」的小流量持續溢流，成為清洗關鍵。最後再以清水沖洗約30秒，有助帶走殘留物。

醫師指出，不同種類蔬果的結構與生長方式不同，清洗方法也應有所區別，若處理不當，恐影響清潔效果，甚至增加農藥殘留風險。菠菜、高麗菜等葉菜類的重點在「縫隙」，由於葉片皺褶多、容易藏污納垢，此處往往是農藥與泥沙殘留的主要位置。建議應先去除最外層葉片，再針對根部與葉柄交界處加強清洗。

王竣平提醒，健康並非來自單一行為，而是長期生活習慣的累積。即使只是清洗蔬菜這樣的日常小事，也可能影響身體負擔與恢復能力。在無法完全避免農藥的現實下，透過正確處理與選擇，仍能在日常生活中逐步降低風險、維持健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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