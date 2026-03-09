洗蔬果｜用鹽/小蘇打係錯？醫生解洗蔬果3迷思 錯1步加促農藥殘留

士多啤梨（草莓）季來臨，許多人擔心士多啤梨、花椰菜（椰菜花）等表面凹凸不平的蔬果農藥殘留過高。



台灣西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸指出，鹽水洗菜恐導致細胞脫水，使農藥更容易滲入果肉；而葡萄上的白粉則是營養精華。她強調，對抗農藥關鍵在「物理性沖洗」，只要掌握先泡、後沖、再切的SOP，即可安心攝取蔬果營養。

破解清洗迷思與正確清洗3步驟（01製圖）

破解大清洗迷思：鹽水恐增加農藥滲入風險

邱筱宸針對網傳的清洗偏方提出警示，從科學原理來看，部分方法可能造成反效果：

鹽水洗菜（不推薦）

鹽水會改變滲透壓，長時間浸泡導致細胞脫水並破壞植物表皮的天然屏障，反而增加水溶性農藥進入蔬果內部的風險，且會影響口感。

小蘇打粉（非必要）

雖然弱鹼性可分解部分酸性農藥，但需浸泡足夠時間才有效，對於士多啤梨或葉菜類容易造成損傷與風味流失。

誤洗「果粉」

葡萄或藍莓表面的白粉是植物天然分泌的果粉（Bloom），富含花青素與營養，並非農藥殘留，洗掉反而可惜。

物理特性影響殘留：不必因噎廢食

針對國外發布的農藥殘留排行（如 Dirty Dozen），邱筱宸解釋，蔬果上榜通常與其物理特性有關。例如士多啤梨、花椰菜、苦瓜因表面凹凸不平，或葡萄、藍莓、小番茄因皮薄直接食用，使得藥劑較易附著。她表示，只要檢驗合格，殘留量多在安全範圍內，蔬果的抗氧化與營養價值對健康的加分效果更顯著。

清洗處方籤：掌握「物理性流動」SOP

邱筱宸強調，對付農藥的關鍵在於「物理性流動」而非化學分解，並分享了適於多數蔬果的清洗3步驟：

1. 先浸泡

買回的蔬果先不拆蒂頭、不切段，直接泡在水盆5分鐘，溶解水溶性農藥。

2. 後沖洗

這是最關鍵的一步。使用細小的流動清水沖洗，葉菜類需撥開葉面沖洗根部，凹凸果實則藉由沖刷帶走縫隙髒污。

3. 最後再去蒂切段

徹底洗淨後才進行切除，避免髒水從刀口滲入果肉中心。

邱筱宸呼籲，善用流動清水即可，不必依賴昂貴洗劑，正確執行清洗程序，全家人都能安心享受蔬果的美味與健康。

