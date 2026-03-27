最多農藥蔬果2026｜菠菜第1 士多啤梨被2菜踢走！6菜最毒+清洗4招

最多農藥蔬果2026｜2026年EWG（美國環境工作組）的最多殘留農藥的「最骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）新鮮出爐，菠菜連續2年蟬聯冠軍，羽衣甘藍同芥菜踢走士多啤梨上升至第2，桃駁李、蘋果排名均有上升。今年最常被驗出的是「永久性化學物質」PFAS類農藥，若長期攝取恐致不孕、患癌。其中若整體考量，風險最高的是四季豆、辣椒等。



2026年最多殘留農藥的「最骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）新鮮出爐。（unsplash）

最多農藥蔬果2026｜「永久性化學物質」PFAS最常被驗出

自2004年起，美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年都會揭露各類農產品的農藥殘留狀況，發佈的名單分為「骯髒蔬果黑名單」及「乾淨蔬菜蔬果名單」。今年重點關注的是「永久性化學物質」PFAS。測試結果發現，在所有受檢的蔬果中，最常被驗出的農藥成分以及前十大常見農藥中的三款，均屬於PFAS類農藥。

最多農藥蔬果2026｜PFAS損免疫力／不孕／致癌

PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一類由逾12,000種合成化學物質組成的家族，具備極強的防油、防水、耐熱特性且難以分解，故得名「永久性化學物質」。常見於易潔鍋、防油袋、食品包裝、防水外套甚至連牛肉都有，可謂防不勝防。若長期接觸，恐導致免疫力、生殖能力下降，甲狀腺功能異常，甚至增加致癌風險（特別是腎癌、睪丸癌）。易潔鍋／防油紙袋／牛肉含1化學物 恐傷免疫力不孕3危害+預防4招

若綜合考量殘留量同毒性，風險最高的前幾名分別是：四季豆、菠菜、甜椒與辣椒。（unsplash）

最多農藥蔬果2026｜菠菜／羽衣甘藍／四季豆風險高

今年的研究人員分析了美國農業部對47種蔬果、逾5萬個樣本的檢測數據，在黑名單中，一共被驗出203種農藥，有63%的樣本含有「永久性化學物質」PFAS。除了薯仔外（2種），其餘蔬果均含有4種以上的農藥殘留。其中若綜合考量殘留量同毒性，風險最高的前幾名分別是：四季豆、菠菜、甜椒與辣椒，以及羽衣甘藍、芥藍和芥菜。

2026農藥殘留量最高的12種蔬果排行榜：

1. 菠菜（Spinach）

2. 羽衣甘藍、芥藍和芥菜（Kale, collard and mustard greens）

3. 士多啤梨（Strawberries）

4. 提子（Grapes）

5. 桃駁李（Nectarine）

6. 桃子（Peaches）

7. 車厘子（Cherries）

8. 蘋果（Apple）

9. 黑莓（Blackberries）

10. 梨（Pears）

11. 薯仔（Potatoes）

12. 藍莓（Blueberries）

最多農藥蔬果2025 | 9年冠士多啤梨只第2 兩種新上榜！去農藥3招

被列入最乾淨蔬果的名單與去年相同，只是排名上有發生變化，但菠蘿依然穩居第1。（pexels）

2026蔬果最乾淨蔬果排名

被列入最乾淨蔬果的名單與去年相同，只是排名上有發生變化，但菠蘿、木瓜、牛油果、粟米、洋蔥依然穩居前五。

2026農藥殘留量最低的15種蔬果排行榜：

1. 菠蘿（Pineapple）

2. 粟米（Corn）

3. 牛油果（Avocado）

4. 木瓜（Papaya）

5. 洋蔥（Onion）

6. 冷凍青豆（Frozen peas）

7. 蘆筍（Asparagus）

8. 椰菜（Cabbage）

9. 花椰菜（Cauliflower）

10. 西瓜（Watermelon）

11. 芒果（Mango）

12. 香蕉（Banana）

13. 紅蘿蔔（Carrot）

14. 蘑菇（Mushroom）

15. 奇異果（Kiwi）

楊斯涵營養師分享去農藥4步，什麼都不用買。（unsplash）

去農藥清洗貼士

農藥殘留的危害極大，我們平時習慣加入鹽、小蘇打或醋。但楊斯涵營養師在Facebook發文分享，其實只需要簡單4步，什麼都不用買。

１先用清水浸泡約3至5分鐘，讓水溶性的農藥溶解。

２用流動清水沖洗蔬菜，若是葉菜類（如生菜、菠菜）把葉片撥開，加強沖洗莖部。

３洗乾淨後，最後才切除蒂、根部或去皮。

４煮蔬菜（尤其是豆類或葉菜）時，將鍋蓋打開，讓殘留的農藥隨著水蒸氣蒸發。



參考資料：EWG的農藥生產購物指南