最多農藥蔬果2026｜菠菜第1 士多啤梨被2菜踢走！6菜最毒+清洗4招

撰文：王詩欣
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最多農藥蔬果2026｜2026年EWG（美國環境工作組）的最多殘留農藥的「最骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）新鮮出爐，菠菜連續2年蟬聯冠軍，羽衣甘藍同芥菜踢走士多啤梨上升至第2，桃駁李、蘋果排名均有上升。今年最常被驗出的是「永久性化學物質」PFAS類農藥，若長期攝取恐致不孕、患癌。其中若整體考量，風險最高的是四季豆、辣椒等。

2026年最多殘留農藥的「最骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）新鮮出爐。（unsplash）

最多農藥蔬果2026｜「永久性化學物質」PFAS最常被驗出

自2004年起，美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年都會揭露各類農產品的農藥殘留狀況，發佈的名單分為「骯髒蔬果黑名單」及「乾淨蔬菜蔬果名單」。今年重點關注的是「永久性化學物質」PFAS。測試結果發現，在所有受檢的蔬果中，最常被驗出的農藥成分以及前十大常見農藥中的三款，均屬於PFAS類農藥。

最多農藥蔬果2026｜PFAS損免疫力／不孕／致癌

PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一類由逾12,000種合成化學物質組成的家族，具備極強的防油、防水、耐熱特性且難以分解，故得名「永久性化學物質」。常見於易潔鍋、防油袋、食品包裝、防水外套甚至連牛肉都有，可謂防不勝防。若長期接觸，恐導致免疫力、生殖能力下降，甲狀腺功能異常，甚至增加致癌風險（特別是腎癌、睪丸癌）易潔鍋／防油紙袋／牛肉含1化學物　恐傷免疫力不孕3危害+預防4招

若綜合考量殘留量同毒性，風險最高的前幾名分別是：四季豆、菠菜、甜椒與辣椒。（unsplash）

最多農藥蔬果2026｜菠菜／羽衣甘藍／四季豆風險高

今年的研究人員分析了美國農業部對47種蔬果、逾5萬個樣本的檢測數據，在黑名單中，一共被驗出203種農藥，有63%的樣本含有「永久性化學物質」PFAS。除了薯仔外（2種），其餘蔬果均含有4種以上的農藥殘留。其中若綜合考量殘留量同毒性，風險最高的前幾名分別是：四季豆、菠菜、甜椒與辣椒，以及羽衣甘藍、芥藍和芥菜

2026農藥殘留量最高的12種蔬果排行榜：

1. 菠菜（Spinach）
2. 羽衣甘藍、芥藍和芥菜（Kale, collard and mustard greens）
3. 士多啤梨（Strawberries）
4. 提子（Grapes）
5. 桃駁李（Nectarine）
6. 桃子（Peaches）
7. 車厘子（Cherries）
8. 蘋果（Apple）
9. 黑莓（Blackberries）
10. 梨（Pears）
11. 薯仔（Potatoes）
12. 藍莓（Blueberries）

最多農藥蔬果2025 | 9年冠士多啤梨只第2　兩種新上榜！去農藥3招

被列入最乾淨蔬果的名單與去年相同，只是排名上有發生變化，但菠蘿依然穩居第1。（pexels）

2026蔬果最乾淨蔬果排名

被列入最乾淨蔬果的名單與去年相同，只是排名上有發生變化，但菠蘿、木瓜、牛油果、粟米、洋蔥依然穩居前五。

2026農藥殘留量最低的15種蔬果排行榜：

1. 菠蘿（Pineapple）
2. 粟米（Corn）
3. 牛油果（Avocado）
4. 木瓜（Papaya）
5. 洋蔥（Onion）
6. 冷凍青豆（Frozen peas）
7. 蘆筍（Asparagus）
8. 椰菜（Cabbage）
9. 花椰菜（Cauliflower）
10. 西瓜（Watermelon）
11. 芒果（Mango）
12. 香蕉（Banana）
13. 紅蘿蔔（Carrot）
14. 蘑菇（Mushroom）
15. 奇異果（Kiwi）

楊斯涵營養師分享去農藥4步，什麼都不用買。（unsplash）

去農藥清洗貼士

農藥殘留的危害極大，我們平時習慣加入鹽、小蘇打或醋。但楊斯涵營養師在Facebook發文分享，其實只需要簡單4步，什麼都不用買。

１先用清水浸泡約3至5分鐘，讓水溶性的農藥溶解。
２用流動清水沖洗蔬菜，若是葉菜類（如生菜、菠菜）把葉片撥開，加強沖洗莖部。
３洗乾淨後，最後才切除蒂、根部或去皮。
４煮蔬菜（尤其是豆類或葉菜）時，將鍋蓋打開，讓殘留的農藥隨著水蒸氣蒸發。

參考資料：EWG的農藥生產購物指南

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