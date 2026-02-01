喜馬拉雅岩鹽含重金屬不符食用標準！專家推1種鹽護心降壓勿超5克

外觀呈粉紅色，號稱「純天然無污染」，宣傳特別提到「富含礦物質」……近年來，憑藉這些營銷標籤，進口「玫瑰鹽（Himalayan salt）」在網絡上迅速走紅，成為不少消費者眼中的「高端食鹽」。然而，近日有網絡平台視頻顯示，測評的5款「玫瑰鹽」部分樣本檢測出了鉛、砷、鉻等重金屬，相關消息引發關注。

本文審核專家：北京市營養源研究所岳宏副研究員



專家表示，「玫瑰鹽」不符合中國食用鹽的國家標準，只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或畜牧用，但這種鹽可以幫助控制血壓，對血管健康有利，建議更換。

「玫瑰鹽」根本不宜食用

公開資料顯示，「玫瑰鹽」又稱「喜馬拉雅岩鹽」，是一種天然岩鹽，主要產自巴基斯坦的喜馬拉雅山脈鹽礦。

「玫瑰鹽」在網絡走紅，與其粉紅外觀和「健康養生」等營銷標籤不無關係。在國內多個主流網購平台搜索發現，有大量商家在售賣進口「玫瑰鹽」，且價格高於普通食鹽。還有商家宣傳其「含84種微量元素」「無添加」「更健康」，更是通過牛排撒鹽、奶茶調味的場景化視頻，暗示其「既是調料又是營養劑」。

「玫瑰鹽」不符合中國食用鹽的國家標準

根據中國相關標準，食用鹽需滿足「色白、味鹹、無異味」，白度≥45度這幾個條件，但是「玫瑰鹽」因天然粉色，單就「色度」一項就不符合中國食用鹽的國家標準。

此外，儘管「玫瑰鹽」宣稱可能含有多種微量礦物質，但含量極低，通過「玫瑰鹽」所能攝入的微量元素量與人體每日所需相比幾乎可以忽略不計。

中國九成以上的喜馬拉雅岩鹽進口產地是巴基斯坦。這種鹽只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或者畜牧用。

把鹽換一換 血管更健康

《中國低鈉鹽推廣使用指南》指出，血壓升高是引發心血管病的主要危險因素，導致約2/3的腦卒中和近1/2的冠心病，鈉攝入過多可引起血壓升高，進而增加心血管病的發生和死亡風險。鈉攝入過多和鉀攝入不足均可引起血壓升高，進而增加心血管疾病的發生和死亡風險。

如何應對飲食多鈉少鉀的問題？

答案很簡單：把家裏的鹽換一換，換用低鈉鹽。

世衛推薦使用低鈉鹽替代普通食鹽，以減少高納攝入引發的健康風險。（世界衛生組織《低鈉鹽代鹽製品使用指南》截圖）

世界衛生組織也正式發布《低鈉代鹽製品使用指南》，推薦使用低鈉鹽替代普通食鹽，以減少因高鈉攝入引發的健康風險。

什麼是低鈉鹽

低鈉鹽和普通鹽最主要的區別是，低鈉不減味，氯化鉀代替了其中一部分的氯化鈉，減少了鈉元素對血管的損傷。

你在食用同樣味道的情況下，鈉的攝取量實際上就降低了一半，同時也攝入了鉀，鉀離子有保護血管壁、降血壓的作用。

推薦家庭烹飪使用低鈉鹽替代普通鹽

家庭烹飪中使用低鈉鹽，在不同人群中均具有明確降壓作用，能顯著減少心血管病高危人群新發主要心血管病事件及全因死亡，安全性良好，其獲益遠大於風險，證據等級高。

這4類人尤其推薦吃低鈉鹽

1. 高血壓患者

《指南》推薦高血壓患者使用低鈉鹽替代普通食鹽。低鈉鹽在該人群中（無論是否服用降壓藥）具有明確降壓作用，分析顯示，低鈉鹽可顯著降低5.2/1.5毫米汞柱的血壓，並具有減少心血管病事件和死亡的作用。

2. 心血管病高危人群

低鈉鹽在該人群中具有明確降壓作用和減少心血管病事件和死亡的作用。《指南》所指心血管病高危人群包括曾經罹患腦卒中、冠心病、外周血管病或未來10年發生心血管病風險≥10%的人群。

3. 中老年人

《指南》推薦，中老年人群使用低鈉鹽替代普通鹽。低鈉鹽在該人群中具有明確降壓作用和減少心血管病事件的作用，不增加全因死亡。

4. 血壓正常的健康人群

《指南》建議，血壓正常的健康人群考慮使用低鈉鹽替代普通鹽。低鈉鹽在血壓正常的健康人群中有降壓、減少新發高血壓的作用。

注意：有腎臟疾病的人群一定要在醫生指導下使用低鈉鹽，特別是有腎功能障礙的人，對於鉀的排出是有障礙的，容易出現高鉀血癥，會引起致命性的心律失常。



除了換鹽這4個細節也要注意

《中國居民膳食指南（2022）》建議，成人每天攝入不超過5克的鹽。

注意用量

每日炒菜用鹽推薦量約為4克，也就是啤酒瓶蓋一蓋的量。

少放高鹽調味品

建議炒菜時少放醬油、醬、味精、雞精等含鹽多的調味品，利用天然食物本身濃郁的風味提味增香。

做飯時可以選擇菌菇、芹菜、洋葱、西紅柿、檸檬、香菜、紫蘇等本身具有天然鮮味的食材，或者適當使用八角、香葉、胡椒粉、花椒、葱薑蒜等調味料，從而提升口感，幫助我們降低鹽的用量。

快出鍋時再放鹽

炒菜時，出鍋前再放鹽，鹽分尚未滲入到食品內部，但舌頭上照樣感覺到鹹味。這樣就可以在同樣的鹹度下減少鹽的用量。

看食品配料表

購買加工食品要學會看配料表中的「鈉含量」，很多食物都是「隱形鹽」食品。比如，火腿、瓜子、鹹鴨蛋、榨菜、掛麵、甜月餅、白切面包等，它們中有些甚至吃起來並不鹹，如甜月餅。

低鈉鹽健康小貼士

1. 「玫瑰鹽」不符合中國食用鹽的國家標準，不宜食用。

2. 把鹽換一換，血管更健康：推薦家庭烹飪使用低鈉鹽替代普通鹽。

3. 這些人尤其推薦吃低鈉鹽：高血壓患者、心血管病高危人群、中老年人、血壓正常的健康人群。

4. 有腎臟疾病的人群一定要在醫生的指導下使用低鈉鹽。

5. 《中國居民膳食指南（2022）》建議，成人每天攝入不超過5克的鹽。

