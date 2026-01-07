鹽非傷腎元兇？醫揭真正腎臟殺手可致腎衰竭！6傷腎食物1種麵超傷

傷腎飲食｜腎臟健康｜不少人以為多吃鹽是傷腎的元兇，以為護腎只要少鹽就萬事大吉，但有醫生指出，真正的「腎臟殺手」是三高，尤其日常飲食中的「隱形地雷」，稍不留意你的腎臟就可能老1歲。



很多人以為護腎只要少鹽就萬事大吉，但有醫生指出，真正的「腎臟殺手」是三高。（AI圖片生成）

傷腎飲食｜三高才是傷腎真正「兇手」

腎是「先天之本」，若想身體好，首先要腎好。近日，台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook分享，有1名男患者三年前已有慢性腎病第三期，他叮囑對方要喝水、少鹽、避免加工、高磷、高鉀的食物、不要喝太多手搖飲品，但患者並沒有做到，現如今腎功能已經掉到第四期。對此，劉醫生表示，許多人正在做傷腎的行為卻不自知，高血糖、高血脂、高血壓才是真正的「兇手」。

1. 高血糖 腎臟每天都在老1歲

劉醫生指出，糖尿病腎病變是全世界最常見的腎衰竭原因。長期高血糖會讓腎臟內的微血管增厚、變硬，增加腎絲球過濾身體「廢物」的壓力，導致「疲勞」，最後會失去原本的過濾功能。而且在這過程中不會痛也沒有警號，但腎臟每天都在老1歲。

2. 高血壓 損傷腎臟的血液供應功能

腎臟的血流豐富，約佔整個心臟輸出的10%且血管像頭髮絲一樣幼細，高血壓對於他們來說就像高壓水柱壓在一條細管上。長期下來血管就會受損、發炎、彈性下降，最後腎臟的血液供應會變差。

3. 高血脂 導致腎衰竭

劉醫生指出，很多人以為高血脂只會增加心血管風險，事實上腎臟也會形成動脈硬化。血管越硬、越窄，腎臟得到的血流會變少，像被慢慢掐住的水喉一樣，最終導致腎衰竭。

傷腎6食物

劉醫生表示，常聽到患者說：「平常也不重鹹、沒亂吃，為什麼腎功能還是掉？」，其實在平常的食物中，隱藏著許多「隱形地雷」。

1. 加工食品

加工食品（如火鍋等）中的「無機磷」吸收率高達90%，超出腎臟負荷，易造成高血磷症。（Shengpengpeng Cai@unsplash）

2. 手搖飲品、奶茶

奶精、奶粉含大量「無機磷」，會增加腎絲球的壓力，長期下來會影響腎功能。（Hongwei FAN@unsplash）

3. 便利商店飯盒、滷雞腿、三寶飯

外食普遍比自己煮的要多2倍以上的鈉，長期下來會增加血管壓力導致高血壓，還會讓腎臟惡化，增加糖尿病和尿路結石風險。

便利店的食物比自己煮的要多2倍以上的鈉，長期下來會讓腎臟惡化，增加糖尿病的風險。 （Joshua Fernandez@unsplash）

4. 鍋燒意麵、即食麵

根據台灣衛生福利部的資料顯示，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克（約6克鹽）而這些食物的湯與調味包的鈉含量很高，一碗就逼近此上限。若長期進食不僅會水腫還會增加胃癌、中風的風險。

即食麵的鈉含量很高，若長期食不僅會水腫還會增加胃癌、中風的風險。（sq lim@unsplash）

5. 燒烤與韓式料理

燒烤和韓式料理大多口味偏重，蛋白質含量高，若經常食會加重腎臟負擔。

燒烤和韓式料理大多口味偏重，蛋白質含量高，若經常食會加重腎臟負擔。（Pam Menegakis@unsplash）

6. 高鉀食物

劉醫生指出，平時腎不好的人，尤其到了腎病第四期，排鉀能力下降，這時若吃高鉀食物（如海帶、昆布、番薯葉等）易導致心律不齊。但並非完全不能吃，只需控制量即可。

平時腎不好的人，排鉀能力會下降，若吃高鉀食物（如海帶等）易導致心律不正。（AI生成圖片）

傷腎飲食｜最佳護腎法 1天喝夠2000毫升水

許多人為了護腎會買各種各樣的產品、補充劑等，其實最簡單的護腎方法就是多喝水，很多人一整天只喝500至800毫升，以為不暈、不渴就沒問題。但喝水不足會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔；提高腎結石、感染機率。劉醫生建議，至少要喝夠1500-2000毫升。