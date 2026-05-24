現代人水果吃不夠！推介6種懶人水果　小番茄養顏/提子防心血管病

現代人生活忙碌，外食人口越來越多，想要吃得健康均衡，肯定少不了水果。



但有高達8成以上的台灣人，水果根本都吃不夠，特別是「7～44歲男性」、「7～44歲女性」及「75歲以上」族群，水果達標率甚至低於1成，嚴重偏離建議攝取量。

懶人必備！6種方便食用的水果

6種方便攜帶的水果，其中包括小番茄、香蕉、葡萄和蘋果等多種選擇，提供身體所需的營養素，還有膳食纖維可以增加飽足感，吃起來方便，也不會讓雙手黏黏的不好清潔，適合沒時間吃水果的外食族。

6種攜帶方便的水果報你知（HeHo健康提供）

1. 香蕉

不用削、不用切，只要撥開外皮就可以直接食用，是大家最便利的水果選擇。香蕉的鉀含量很高，有助於調節血壓、維持水分平衡及改善肌肉與神經系統。

大根香蕉（可食量125公克）：熱量約103大卡，相當於2份水果。

小根香蕉（可食量70公克）：熱量約58大卡，相當於1份水果。



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2. 小番茄

小番茄有豐富的茄紅素，可以減少自由基對身體的傷害，延緩細胞老化，幫助養顏美容。小番茄清洗後，去除蒂頭就可以直接吃，對外食族相當友善。

3. 奇異果

口感酸甜，外表毛茸茸的奇異果，有豐富的葉酸、維生素A、維生素C、維生素E以及一種蛋白質分解酵素，飯後很容易肚子脹脹的人，可以吃1顆奇異果助消化。

4. 蘋果

蘋果味甘性溫和，果皮富含β-胡蘿蔔素、山茶酚和懈皮素，營養價值比果肉還要高。外皮的果蠟是天然的，有些是無毒可食用的人工果蠟，可以防止水分散失、防蟲害、提高保存性，不必擔心會對健康造成影響，清洗乾淨就可以拿來啃，早上出門放1顆在包包裡面超方便。

5. 橘子

台灣的柑橘有青皮椪柑、桶柑、茂谷柑、海梨柑等，價格經濟實惠，剝開來就能輕鬆吃。1顆橘子（可食量150公克）熱量僅57大卡，含2.2公克膳食纖維、38毫克的維生素C，有助於維持腸道健康及提升免疫力。

6. 葡萄

葡萄皮薄脆甜又多汁，是很多人喜愛的水果，紅葡萄熱量最低，每15顆（可食量100公克）約60大卡。

果皮中存在原花青素與白藜蘆醇，具有強大的抗氧化能力，可以養顏美容、預防心血管疾病、抗癌，食用前用流動的水清洗，就能讓流水帶走葡萄表皮上殘留的農藥。

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