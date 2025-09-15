水果保存｜番茄冷藏唔甜？7種水果忌放雪櫃蘋果點放爽脆不減風味?

當代家庭幾乎都有一台雪櫃，它早已成為保存食材、延長食物新鮮度的必備家電。無論是剩菜、牛奶，還是各式蔬果，大家總習慣一股腦地放進雪櫃，希望藉由低溫「凍住新鮮」。但你知道嗎？有些水果其實並不適合冷藏，反而在室溫下才能發揮它們最原始的風味與營養價值。那麼，哪些水果適合常溫保存？如何聰明判斷熟度與保存方式，才能吃到最美味、最營養的水果。



為什麼某些水果不能冷藏？如果你曾在超市發現有些水果硬得像石頭，有些卻已熟透可食，那麼你已注意到不同水果的熟成方式。農業專家指出，像蘋果與柑橘類等「非後熟水果」，通常是在完全成熟後才採收販售，不會再持續變熟，因此可以直接冷藏保存。相反地，像香蕉、牛油果、芒果、番茄這類「後熟水果」，在採收後仍會持續熟成，這也是為何它們常以未熟狀態出現在市場。將這些水果直接放進雪櫃，反而可能中斷熟成過程，使其無法發展出應有的甜度與香氣，甚至變得質地鬆軟、味道寡淡。

4種夏季水果吃太多傷骨頭（按圖👇👇👇）

7種水果建議室溫保存：掌握熟度再決定是否冷藏

這7種水果建議室溫保存為了讓水果達到最佳成熟狀態，建議掌握熟度再決定是否冷藏。對於香蕉、牛油果等後熟水果，可先在室溫下放至熟透，再放進雪櫃延長保存時間。至於某些水果，除非已切開，否則不宜進入雪櫃，因為冷空氣會破壞其風味，而雪櫃內其它水果釋放的乙烯氣體，也可能加速變質。若想讓水果在風味與保存上達到平衡，以下這些水果建議以室溫保存為主，避免一進家門就急著冷藏，以免錯過它們最美味的時刻。

1. 番茄：冷藏會破壞香氣與甜味

你或許注意過，超市裡的番茄從來不放雪櫃。這是因為番茄屬於後熟水果，採下來後仍會在室溫中繼續熟成。若貿然冷藏，低溫會中斷這個過程，使番茄失去甜味、變得乾扁甚至變粉，口感大打折扣。建議將番茄放在廚房檯面上、避免陽光直射，還能保留完整風味。若番茄已切開，才適合冷藏保存。

2. 芒果：先讓它熟了再冰

芒果如果還沒熟就冷藏，不但不會變甜，反而可能失去風味。因為在低於攝氏10度的環境下，芒果的糖分形成會受阻，果肉也容易變得乾硬。正確做法是讓芒果在室溫中熟成放在窗邊曬點太陽或與香蕉放在紙袋中，都能幫助催熟。等它變軟、香氣濃郁時，再冷藏幾天也不遲。

按圖看芒果6大好處👇👇👇

3. 鳳梨：熱帶水果不愛冷

鳳梨來自熱帶，天生就不耐寒。整顆鳳梨放進雪櫃，反而會讓果肉變軟、質地變差，甜味也會減弱。買回家後，建議放在室溫陰涼處，三天內食用完畢風味最佳。若是鳳梨已成熟或切塊，可以密封冷藏，但記得盡快吃完，以免風味流失。

4. 牛油果：快熟靠室溫，冷藏延保鮮

剛買回來的牛油果常常偏硬，需要時間催熟。這時候絕不能直接冷藏，否則成熟過程會被打斷，吃起來又硬又澀。應該讓牛油果在室溫中慢慢軟化、變色，等熟透之後再進雪櫃延長保存，最多五天。若切開時發現還沒熟透，也能灑點檸檬汁後包好冷藏，等待轉熟。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

5. 香蕉：雪櫃會讓表皮變黑

香蕉是經典的熱帶水果，對低溫非常敏感。儲存在雪櫃中會造成表皮快速變黑，果肉變軟、變味，還可能產生寒害，導致苦味與不正常腐壞。想讓香蕉維持最佳風味，應放在室溫通風處，等熟透後再冷藏，這樣才能延長食用時間又不失口感。

6. 蘋果：短期放室溫最對味

雖然許多人習慣將蘋果冰起來，但專家指出，冷藏會讓蘋果質地變粉、失去爽脆感，甚至吸收雪櫃中其他食物的氣味。若只是短期儲存，應將蘋果放在陰涼乾燥的室溫環境，最多可放一到兩週而不影響風味。當然，若想延長保存期限，再冷藏也不遲。

7. 西瓜：整顆冷藏會流失營養

許多人習慣整顆西瓜冰起來，但這其實會降低其抗氧化劑的含量，像是茄紅素與維他命C等。根據美國的研究顯示，西瓜最佳的儲存溫度是攝氏10到15度。尚未切開的西瓜，建議放在室溫中保存7－10天.只有當你切開它之後，才應該冷藏保存，以防細菌滋生。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：這7種水果千萬別放冰箱！專家：放常溫更多汁美味，一堆人都做錯了！】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

