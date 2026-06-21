黑芝麻營養｜鈣=牛奶7倍強骨抗老6功效黑或白好？推1食譜健脾通便

每天吃10～15克黑芝麻能幫你滋補肝腎、補虛益力、強壯筋骨、養髮護髮、潤燥通便、延緩衰老。

本文審核專家：北京中醫藥大學東直門醫院骨傷科主任醫師李晉玉副院長；中國中醫科學院西苑醫院腫瘤科主任醫師蔡琳琳；北京大學人民醫院臨牀營養科副主任醫師王勃詩。



推薦吃法：黑芝麻山藥餅，快跟着小編一起來看看吧～

每天吃點黑芝麻 你的身體會感謝你👇👇👇

黑芝麻6大功效（01製圖）

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1. 鈣含量比牛奶豐富

現代研究表明，黑芝麻中含有較為豐富的鈣、鎂、鐵，這些營養物質對維護骨骼、肌肉健康具有重要意義。

鈣：每100克黑芝麻鈣含量為780毫克，約為牛奶鈣含量的7倍。



營養小貼士

牛奶：

容易被消化吸收，是首選補鈣食物。

黑芝麻：

作為「種子食物」，是平衡膳食不可或缺的重要部分，可以幫助實現補鈣途徑多樣化。

鎂：

每100克黑芝麻的鎂含量為290毫克。

鐵：

每100克黑芝麻的鐵含量為22.7毫克。

黑芝麻中含有較為豐富的鈣、鎂、鐵，這些營養物質（CCTV生活圈）

2. 補虛益力、強壯筋骨

《神農本草經》中記載，黑芝麻氣味甘、平，無毒。主傷中虛羸，補五內，益氣力，生長肌肉，填髓腦。

意思是說黑芝麻具有補虛益力、強壯筋骨、充養腦髓的功效，並且它既不傷陽又不助火。

《神農本草經》中記載，黑芝麻氣味甘、平，無毒。主傷中虛羸，補五內，益氣力，生長肌肉，填髓腦。（CCTV生活圈）

3. 滋補肝腎

黑芝麻歸肝、腎、大腸經，所以常吃黑芝麻，能夠幫助滋補肝腎。

中醫認為，「腎主骨而生髓，其華在發，開竅於耳」。意思是說，腎的精血如果充足，骨骼得到了營養，骨髓就充盛，頭髮就潤澤光滑，聽力就會正常。

4. 有助於養髮護髮、潤燥通便

《中國藥典》也對黑芝麻的功效進行了規定。其可以用來治療精血虧虛導致的鬚髮早白、腸燥便秘、頭暈眼花、耳鳴、耳聾等症狀。

5. 輔助改善血液循環

黑芝麻中所含的不飽和脂肪酸，主要以油酸、亞油酸為主，對於促進新陳代謝、改善血液循環有一定幫助，還可以幫助維持皮膚屏障功能，保持皮膚水分。

6. 幫助延緩衰老

每100克黑芝麻的維生素E含量為50.4毫克，對於抗氧化、延緩衰老有一定幫助。

推薦吃法 山藥芝麻軟餅

好處

山藥健脾補肺、固腎益精、益氣養陰。

從現代營養學的角度來看，山藥富含黏液蛋白、澱粉酶、多酚氧化酶等物質，對保護消化道黏膜、促進消化吸收有一定好處。

山藥搭配芝麻製成山藥芝麻軟餅，脾腎同補、潤燥相濟，可以起到滋腎益精、潤燥通便的作用，尤其適合平時身體偏虛，容易便秘，容易感到皮膚、毛髮乾燥的人群當作早餐食用。

製作方法

山藥芝麻軟餅（CCTV生活圈）

1. 山藥去皮，上鍋蒸20分鐘；

2. 將蒸好的山藥壓成泥，加入兩顆雞蛋，攪拌均勻後加少許鹽調味，最後加入與山藥泥同等重量的麵粉，繼續攪拌均勻，蓋上保鮮膜醒發10分鐘；

3. 將白芝麻、黑芝麻以1:1的比例混合均勻，炒熟備用；

4. 將山藥麵糰製成山藥餅，並在其表面塗少許食用油，將芝麻粘在山藥餅上；

5. 起鍋少放油，放入山藥餅，煎至兩面微黃即可。

吃芝麻記住這3點

1. 黑芝麻營養價值更好

一般情況下，黑芝麻的礦物質含量高些，白芝麻的油脂含量高些。

黑芝麻的鈣、鐵、鉀、鎂、錳、鋅、硒含量略高於白芝麻，所以從營養價值的角度來說，黑芝麻的營養價值更高一些，讀者們可以根據自己的需求，選擇適合自己的芝麻。

2. 熟芝麻更好

熟芝麻抗氧化能力更好，吃起來也更香，所以推薦讀者們將芝麻炒熟了吃。

3. 每天別超15克

不論是黑芝麻還是白芝麻，都含有較多的油脂，並且未碾碎的芝麻不好消化，所以每天吃10～15克芝麻即可。讀者們也可以用擀麵杖將炒熟的芝麻碾碎後再製作山藥芝麻軟餅。

食用黑芝麻行動指南

1.推薦吃法：山藥芝麻軟餅。

2.黑芝麻營養價值更好：黑芝麻的礦物質含量高些，白芝麻的油脂含量高些。

3.熟芝麻更好：熟芝麻抗氧化能力更好，吃起來也更香。

4.每天別超15克：不論是黑芝麻還是白芝麻，都含有較多的油脂，所以每天吃10～15克芝麻即可。



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