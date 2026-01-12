黑色食物｜黑豆芝麻護腎？醫揭1類人吃黑補腎是毒！中西醫推3食物

在中醫養生上主張「黑色食物護腎」，然而台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，對於有慢性腎臟病患者，吃黑色食物可能會造成負擔，應該選擇低磷、低鉀食物才能有效補腎。



黑豆、黑芝麻恐傷腎 「1類人」少吃

洪永祥在Facebook專頁指出，中醫常說「吃黑補腎」，許多人買了一堆黑豆、黑芝麻想補一補，但西醫腎臟科醫師可能會跳出來阻止，因為這些東西高蛋白、高鉀、高磷，腎臟反而會受不了。

洪永祥指出，黑色或深紫色食物富含花青素，具有抗氧化功效，而且含有豐富的微量元素，包括鐵、鋅、硒，對於修復細胞、維持代謝不可或缺，但對於腎臟功能已經開始下降，或者是有慢性腎臟病的民眾，吃黑補腎就會變成「毒」。

相關文章：補腎飲食｜8大護腎食物盤點 中醫推「這2物」燉湯滋補肝腎抗氧化

+ 5

到底要吃什麼才能護腎？洪永祥歸納出3種黑色食物，能同時符合中醫、西醫的角度。

1. 黑木耳

在中醫裡，它入腎經，能活血化瘀；在西醫營養學裡，它是完美的「三低一高」食物：低磷、低鉀、低蛋白，高膳食纖維。黑木耳富含膳食纖維和膠質，可以吸附腸道裡的毒素，減少這些毒素進入血液，變相地就是在幫腎臟減輕過濾的壓力。黑木耳能保護腎小管，減少氧化壓力造成的傷害，對於腎臟不好的人，少吃一點肉類，換成涼拌黑木耳，絕對是聰明的選擇。

2. 藍莓

藍莓鉀離子含量非常低。每100克只有約77毫克的鉀，這比香蕉、奇異果都要低得多，對於需要限鉀的腎友來說，是非常安全的水果。另外，藍莓富含花青素，長期攝取有助於改善腎絲球過濾率的下降速度，是抗發炎的「超級食物」。

3. 黑葡萄

黑葡萄或是深紫色葡萄的果皮裡有一個神級成分「白藜蘆醇」（Resveratrol）。研究顯示，白藜蘆醇能夠活化體內一個叫做「SIRT1」的長壽基因，進而減少腎臟細胞的凋亡，阻止腎臟細胞「自殺」。 不過要注意，葡萄的鉀離子比藍莓稍微高一點點，只要控制好份量，比如一天8到10顆，帶來的抗氧化、護血管、救腎臟的效益驚人。

相關文章：紫色食物｜藍莓護眼每日可吃多少？花青素這樣吃才助抗衰老穩血糖👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

B流小心誤認腸胃炎 醫示警小心3症狀：燒更高、更酸痛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

