降膽固醇｜營養師推10降膽固醇食物 木耳護心血管香蕉牛油果上榜
撰文：引新聞
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想控制膽固醇，吃對食物是關鍵。
台灣營養師陳詩婷指出，日常飲食多攝取高纖食物有助降低壞膽固醇（LDL），適量攝取好脂肪則可提升好膽固醇（HDL），以下10種食物被視為「血管清道夫」，值得每天納入飲食計畫。
10大降膽固醇食物完整公開👇👇👇
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1. 燕麥
燕麥富含水溶性膳食纖維，有助吸附腸道多餘膽酸，促進膽固醇代謝。
2. 香蕉
香蕉含水溶性纖維與植物固醇，可減少腸道對膽固醇的吸收。
3. 木瓜
木瓜富含果膠與抗氧化成分，能抑制壞膽固醇氧化沉積。
4. 木耳
木耳（黑白兩種）水溶性纖維豐富，黑木耳另含維生素（維他命）K，有助保護心血管。
5. 牛蒡
牛蒡每100公克含近7公克膳食纖維，其皂素特性有如肥皂能在腸道吸附並帶走脂肪與膽固醇，是降血脂的功臣食材。
6. 黃豆
黃豆屬零膽固醇優質蛋白質，大豆異黃酮具抗氧化、抗發炎效果。
7. 秋葵
秋葵黏液中的多醣體可同時降低膽固醇與血糖。
8. 深海魚
深海魚的Omega-3脂肪酸能降低血管發炎，間接幫助膽固醇代謝。
9. 橄欖油
橄欖油的Omega-9單元不飽和脂肪酸有助提升好膽固醇。
10. 牛油果（酪梨）
牛油果則富含葉黃素等抗氧化成分，能防止膽固醇氧化沉積於血管壁。
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