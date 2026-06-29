降膽固醇｜營養師推10降膽固醇食物　木耳護心血管香蕉牛油果上榜

想控制膽固醇，吃對食物是關鍵。



台灣營養師陳詩婷指出，日常飲食多攝取高纖食物有助降低壞膽固醇（LDL），適量攝取好脂肪則可提升好膽固醇（HDL），以下10種食物被視為「血管清道夫」，值得每天納入飲食計畫。

10大降膽固醇食物完整公開👇👇👇

10大降膽固醇食物（01製圖）

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1. 燕麥

燕麥富含水溶性膳食纖維，有助吸附腸道多餘膽酸，促進膽固醇代謝。

2. 香蕉

香蕉含水溶性纖維與植物固醇，可減少腸道對膽固醇的吸收。

3. 木瓜

木瓜富含果膠與抗氧化成分，能抑制壞膽固醇氧化沉積。

4. 木耳

木耳（黑白兩種）水溶性纖維豐富，黑木耳另含維生素（維他命）K，有助保護心血管。

5. 牛蒡

牛蒡每100公克含近7公克膳食纖維，其皂素特性有如肥皂能在腸道吸附並帶走脂肪與膽固醇，是降血脂的功臣食材。

6. 黃豆

黃豆屬零膽固醇優質蛋白質，大豆異黃酮具抗氧化、抗發炎效果。

7. 秋葵

秋葵黏液中的多醣體可同時降低膽固醇與血糖。

8. 深海魚

深海魚的Omega-3脂肪酸能降低血管發炎，間接幫助膽固醇代謝。

9. 橄欖油

橄欖油的Omega-9單元不飽和脂肪酸有助提升好膽固醇。

10. 牛油果（酪梨）

牛油果則富含葉黃素等抗氧化成分，能防止膽固醇氧化沉積於血管壁。

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